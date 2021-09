¡Hay tiro! Lewis Hamilton respondió a las burlas de Helmut Marko tras participar en una pasarela

El accidente protagonizado por Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Italia ha provocado una nueva batalla fuera de la pista, entre el propio Hamilton y el asesor de Red Bill, Helmut Marko, quien ha tratado de minimizar las consecuencias del accidente.

El auto de Verstappen terminó encima del Mercedes de Hamilton, a quien incluso golpeó en el casco con el neumático derecho trasero. Después del accidente, Hamilton recibió atención médica y lució un vendaje en el cuello.

Helmut Marko se burló de Hamilton

Helmut Marko calificó esta acción como algo innecesario, pues la lesión no era grave, ya que el británico viajó de Italia hacia Nueva York para participar en una pasarela, lo cual provocó ciertas burlas por parte de Helmut Marko.

“Si hubiera un dolor de cuello realmente grave, no habría estado en Nueva York al día siguiente con el atuendo tan divertido con el que apareció. Si alguien realiza un vuelo de siete horas con el cuello lesionado después de un incidente como ese, no pudo haber sido tan grave”, dijo el directivo de Red Bull previo al Gran Premio de Rusia.

¿Qué dijo Hamilton?

Lewis Hamilton formó parte del grupo de pilotos que acudió a la conferencia de prensa previa a las prácticas libres y fue cuestionado sobre los comentarios de Helmut Marko, a quien restó importancia.

“Realmente no escucho lo que estos individuos dicen. Es natural que cuando un coche cae sobre tu cabeza tengas algún tipo de molestia. Como dije entonces, desde luego que sentí un poco de dolor después de la carrera, y entonces dije que me iba a que me revisaran”, mencionó el volante de Mercedes.

Hamilton aclaró que cuando fue a la revisión médica, no se quejó de una lesión fuerte. “No dije que me estuviera muriendo”, indicó.

Tras el accidente, la Federación Internacional de Automovilismo castigó a Verstappen con tres puestos en la parrilla de salida.