Fórmula 1 investiga a fondo a Lewis Hamilton por posible ‘trampa’ en su auto durante el GP de Brasil

Lewis Hamilton superó a Max Verstappen en la sesión de calificación del Gran Premio de Brasil por cuatro décimas de segundo y esto alimentó las ilusiones de Mercedes pese a la sanción de cinco puestos en la parrilla de salida por cambios en la unidad de potencia (motor), sin embargo, el británico está ante nuevos y severos problemas.

Tras la sesión de calificación, el monoplaza de Mercedes fue inspeccionado por los comisarios de Fórmula 1 y encontraron un aspecto que viola el reglamento técnico de competencia en la posición y funcionamiento del alerón trasero.

Fórmula 1 informó en un comunicado que “se verificaron las posiciones ajustables del elemento del alerón trasero superior en el auto número 44 para verificar que cumplieran con el Artículo 3.6.3 del Reglamento Técnico de Fórmula Uno de 2021. Se cumplió el requisito de la distancia mínima, pero el requisito de un máximo de 85 mm, cuando el sistema DRS se implementa y se prueba de acuerdo con TD / 011-19, no se cumplió”, indica el informe.

via GIPHY

Significa que el alerón trasero se abre más de la cuenta cuando se activa el sistema DRS, el cual está diseñado para que un auto sea más rápido. Cuando el alerón se abre, el auto deja pasar el aire y esto hace que el monoplaza aumente su velocidad. Cuando el alerón se cierra, el aire choca y provoca un efecto de resistencia, misma que reduce la velocidad del auto.

Para que ningún auto tenga ventaja, Fórmula 1 establece en su reglamento medidas mínimas en el alerón trasero, tanto en altura, apertura y cierre. Ante esta situación, el piloto británico fue citado ante los comisarios.

Las infracciones al reglamento técnico tienen sanciones y éstas suelen ser severas, por lo cual a Lewis Hamilton se le podrían anular los tiempos de la sesión de calificación y al no tener tiempos registrados, podría iniciar el sprint del sábado en el Gran Premio de Brasil desde la zona de pits. A esto hay que sumarle la sanción de cinco puestos en la parrilla de salida del domingo, así que en el lugar que termine el sábado, usted réstele cinco posiciones.

Las investigaciones tomaron más tiempo de lo que se esperaba y de acuerdo con el periodista Albert Fábrega, será hasta la mañana del sábado cuando se informe sobre una posible sanción, “ya que hay evidencias que no estarán disponibles hasta mañana (sábado) por la mañana”.

Los comisarios han demorado la declaración, ya que hay evidencias que no estarán disponibles hasta mañana por la mañana. Buenas noches 🤷‍♂️

The Stewards have adjourned the hearing as they await further evidence that will not be available until the morning. Good night 🤷‍♂️

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) November 13, 2021