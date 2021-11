¿Cómo beneficia a Checo Pérez la sanción de Lewis Hamilton en el GP de Brasil?

¿Y ahora quién podrá salvarlo? El reinado de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 corre gran peligro ante Max Verstappen y el Gran Premio de Brasil empieza complicado para el multicampeón del mundo. Una penalización de 5 posiciones en la parrilla de salida que tiene el objetivo de darle mayor potencia.

El campeonato se pone cada vez más interesante y la gran novedad es que el británico ya aceptó que será muy difícil alcanzar a los pilotos de Red Bull. Es cierto que su estilo nunca ha sido darse por vencido, pero parece que después de tantos años de dominio el panorama es muy complicado.

No obstante, Mercedes busca amortiguar el daño sufrido en el GP de México. La diferencia entre su motor y los de Red Bull fueron muy evidentes, así que los ingenieros realizaron cambios en el monoplaza de Lewis Hamilton para incrementar su poder.

Lewis Hamilton takes an engine change and a 5-place grid penalty for Sunday’s Brazilian Grand Prix #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/wYOSouCPqf

— Formula 1 (@F1) November 12, 2021