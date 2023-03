Lewis Hamilton es un histórico de la Fórmula 1 aunque no viva el mejor de sus momentos. Siendo siete veces campeón de la F1, sabe muy bien de lo que está hablando cuando le echa flores al auto a Red Bull.

Oh sí, el mismísimo Lewis Hamilton habló muuuuy bien del nuevo RB19 con el que Red Bull está destrozando a su competencia en la Fórmula 1 este 2023. Para el británico, se trata del auto más veloz que ha visto en toda su vida. ¡Púmbale!

Lewis Hamilton tira la toalla ante el RB19 de Red Bull/Getty

El rebase sin obstáculo de Verstappen contra Lewis Hamilton en Arabia Saudita

Red Bull hizo nuevamente el 1-2 en el GP de Arabia tal como lo hizo en Bahrein. Sin embargo, mientras Checo Pérez largó desde la pole position, Max Verstappen tuvo que remontar varios lugares para subir al podio.

Uno de esos lugares que dejó atrás el neerlandés fue precisamente cuando rebasó sin problema alguno a Lewis Hamilton. El británico vio de primera mano la velocidad del RB19 cuando éste lo dejó atrás en el circuito de Jeddah.

Es por ello que no dudó en decir que si bien Mercedes ha tenido autos veloces (dominaron la F1 durante 7 años seguidos la década pasada), ninguno de sus monoplazas fue tan rápido como el auto que trae Red Bull este 2023.

“El auto más rápido que he visto en mi vida”

Tal cual, para Lewis Hamilton, hablar del RB19 es hablar del auto más rápido que él ha visto en su larga carrera como piloto de Fórmula 1. De hecho, al ver lo rápido que venía Verstappen tras él en Arabia, ni siquiera intentó evitar el rebase.

“Nunca había visto un auto tan rápido. Creo que cuando éramos rápidos, no éramos tan rápidos. Es el auto más rápido que he visto, especialmente comparado con el resto. Ni siquiera me molesté en bloquearlo porque la diferencia de velocidad era enorme“. Dijo, seún palabras retomadas por motorsport

Eso sí, a ver si Hamilton no se mordió la lengua al hablar del dominio de Red Bull. Cuando le preguntaron si la afición no se aburrirá un poco este 2023 al ver que no hay mucha competencia dijo que sí, “todos quieren ver a todo el mundo cerca, pero es lo que hay. No es culpa mía”.

Quizá olvidó lo que mencionábamos antes, los siete años seguidos que Mercedes ganó el título con él y con Nico Rosberg. Aunque bueno, Hamilton no es el único que le tira una pedrada a Red Bull por su dominio olvidándose de que antes era su equipo el que no dejaba respirar al resto.