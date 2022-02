¡Qué atrevido! Lateral titular del equipo llanero en el que jugará Roberto Carlos, le quiere competir el puesto

La historia de Roberto Carlos y el equipo dominical con el que jugará un partido gracias a una subasta de Ebay, se las contamos AQUÍ. Pues el mítico lateral brasileño tiene competencia seria por ser titular en el club ‘The Bull in the Barne’, bueno, realmente no es tan seria ni tan competencia.

Como es obvio, tener a Roberto Carlos en tu equipo de liga hace que de inmediato será titular sin importar qué tan bueno o malo sea el que normalmente es titular. Pero no todos lo toman de la misma manera, por lo menos el lateral derecho titular no está tan contento.

Liam Turrall, es el lateral izquierdo del ‘The Bull in the Barne’ y no está tan contento con cederle el puesto a Roberto Carlos y es que, es el autor intelectual de que la leyenda brasileña pudiera jugar un partido con ellos, pues convenció al encargado del bar de poner las cinco libras en Ebay.

El lateral Liam Turrall es ingeniero de software a tiempo completo y tiene 29 años, por lo menos tiene la ventaja de la edad, pero en todo lo demás seguramente perdería en contra de Roberto Carlos, por lo que ha comenzado a ir al gimnasio para no cederle tanto terreno al brasileño.

Además, Liam Turrall tiene otra ventaja y es que conoce a la perfección el campo de la liga dominical: “Es un juego completamente diferente. Las canchas están llenas de bolas, los jueces de línea son suplentes o fanáticos y, a pesar de todo nuestro esfuerzo, definitivamente no somos jugadores de clase mundial“, le dijo a The Sun.

Cara a cara entre Roberto Carlos y Liam Turrall por la lateral derecha

“Estaré satisfecho si podemos intercambiar una interacción de calidad por la banda y establecer, o me atrevo a decir marcar en un escenario de ensueño, un gol al final“, porque no todo es malo para Liam Turrall, pues no todos los días se tiene la oportunidad de jugar con una leyenda.

Pero regresando a la titularidad o más bien, al partido del ‘The Bull in the Barne’. El partido aún no tiene fecha para disputarse, pero Roberto Carlos ya posa con los colores del club y no se le ve nada mal un nuevo uniforme después de casi seis años de su retiro.

En el cara a cara por ser titular, The Sun pone los números de los susodichos en la lateral izquierda y es que Liam Turrall tiene cinco goles en 50 partidos y Roberto Carlos tiene 80 goles en 718 encuentros, un tanto dispareja la cosa.

Todo este tema de que Roberto Carlos viajará a Inglaterra para jugar con un equipo llanero y forma parte de una campaña de Ebay, en la que todo el dinero recaudado de la rifa se irá para la organización benéfica Football Beyond Borders.