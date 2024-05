Lo que necesitas saber: América, Chivas, Rayadas y Tigres son los cuatro equipos que se han repartido todos los títulos en la Liga MX Femenil

Rayadas de Monterey y América disputaron la final del torneo Clausura 2024 y bajaron el telón de este torneo en una dramática tanda de penales, después de que el equipo regio empatara el global en tiempo agregado. El equipo regio conquistó su tercera corona en gran parte por la actuación de la arquera Pamela Tajonar, quien atajó dos penales.

América se quedó literalmente a unos cuantos minutos de levantar su tercera corona después de haber dejado en el camino a Tigres, con lo cual disputó su cuarta final consecutiva, y para desmenuzar lo que sucedido en esta final y lo que viene de cara al Apertura 2024, charlamos con cuatro expertas en la Liga MX Femenil.

4 expertas nos hablan sobre el rumbo de la Liga MX Femenil

Adrianelly Hernández, periodista con amplio recorrido en deporte femenil e inclusión que colabora actualmente en Cancha y Aparte y Mujeres en el Deporte; Karen Tapia, periodista y conductora deportiva; Rocío Yelizta Monroy, periodista presidenta y fundadora de Pamboleras y Paola ‘Wera’ Kuri, fundadora de Fut Sin Género.

Rayadas de Monterrey / Mexsport

¿Qué opinas sobre el hecho de que los campeonatos permanezcan entre cuatro equipos (Tigres, Rayadas, América y Chivas)?

Wera Kuri: Creo que en el futbol en general, no sólo el femenil, hay equipos fuertes… Los equipos que le meten dinero son los equipos que ganan porque son los equipos que están haciendo las cosas muy bien. Al final sabemos que a mayor inversión, mejor. Traer a las mejores jugadoras, al mejor cuerpo técnico, darles a los jugadoras la atención, los alimentos correspondientes, un buen plan de nutrición, un buen plan de psicología… todo está conectado.

Adrianelly Hernández: Ojalá les cause escozor al resto, yo quisiera ver que se enoje Pumas que se enoje Cruz Azul y Atlas. En la final 31 mil personas en el estadio BBVA… Cualquiera con con amor al futbol, con amor al espectáculo, con amor incluso al tema mercantil, le interesaría estar allí, entonces ojalá le duela al resto de equipos y se quieran sumar y subir a este barco del futbol femenil porque la navegación ya empezó.

Karen Tapia: No es una sorpresa. Son las primeras que levantaron la mano, las primeras en adquirir jugadoras de experiencia y también fueron las primeras, en la dirección porque no es poner un entrenador o poner a alguien que te haga los fichajes. Es saber en qué momento o qué tipo de jugadoras son las que se requieren para el deporte femenino.

Las que más han hecho para tratar entrar en ese grupo es Pachuca, pero le falta el tema del banquillo, porque no es dejarle todo a las jugadoras, pero también ha sido de aplaudirse porque han sido dos años en los que han ido para adelante con los fichajes de Jenni Hermoso, Charlyn, Moni Ocampo… No está tan lejos de levantar el título.

Rocío Yelitza: Depende de la seriedad le dan las directivas a los proyectos. Porque cuando se anuncia la creación de la Liga, a muchos equipos los tomó por sorpresa. Viene desde las directivas, desde el hecho que tengan departamentos de marketing, de publicidad, de buscar a los patrocinadores. La comunicación de estos equipos hacia la afición. Decirles ‘Este es tu equipo, así como tú amas a tu equipo varonil, también tienes tu equipo femenil’.

La capacidad económica de Tigres, América y Rayadas es mayor que otros equipos. Aquí el reto es, tú como equipo, sin tantos recursos ¿Cómo vas a dar esa pelea?

¿Qué reflexiones te deja la final entre Rayadas y América?

Wera Kuri: A mí siempre me emociona mucho ver las finales de la Liga MX Femenil porque son el resultado de todo lo que ha crecido la liga y de las inversiones de los clubes y de ver justamente que los clubes que se toman en serio la liga y que le dan la profesionalidad y la seriedad suficiente, obtienen los resultados que merecen. Como americanista el corazón está roto, pero siempre ver una extraordinaria final es increíble. El futbol es entretenimiento y nos gusta ver partidos que nos muevan, que nos hagan gritar, emocionarnos y sufrir. Esta final lo tuvo absolutamente todo.

Andrianelly Hernández: Ojalá este tipo de escenarios sean los que veamos constantemente, que tengamos equipos que cualquiera de los dos al final pueda llevarse el título. En este sentido fue bueno. Rayadas creo que vino de menos a más en todo el torneo, tuvo muchas críticas, y una América también que tuvo muchas irregularidades, y sin embargo en la final pudo ser para ambas, sobre todo lo que se reflejó en el segundo tiempo de este partido de vuelta. Queda como lección constante, el que seguimos viendo a las escuadras que sí quieren quieren invertir en futbol femenino, meterse a estas instancias.

Karen Tapia: La reflexión más importante es buscar la victoria hasta el último minuto, como lo vimos con Rayadas y tampoco confiarte del otro lado, hablando de América. Me parece que es lo más importante y lo que nos ha demostrado la Liga Femenil.

Rocío Yelitza: Hablando de la cuestión del público, es muy interesante ver cada vez más gente y no sólo mujeres, sino familias, hombres. Ver las discusiones en redes sociales donde ya interactúa esa afición que era del varonil y que por fin se animó a pasar al femenil. Ya son muchos ojos puestos en la Liga, en la final. Veía noticieros que jamás hablaban de fútbol femenil y le dieron le dieron su espacio y el tiempo a la final de Rayadas vs América.

Rocío es fundadora de Palboleras

¿Cuales consideras que son las claves que llevaron a Rayadas a ganar este campeonato?

Wera Kuri: Lo de Rebeca Bernal me parece una absoluta locura lo que hace en la cancha, como trabajar su físico, la manera de ser capitana y, sobre todo, una referente de lo que es la jugadora mexicana, no sólo en Rayadas, también en la en la Selección.

Adrianelly Hernández: La madurez y experiencia de algunas de sus jugadoras. Creo que fue muy importante la experiencia de Pamela Tajunar en el arco, la madurez y experiencia de Rebeca Bernal en la parte media defensiva de Rayadas. Creo que esas dos jugadoras fueron fundamentales para lograr lo que seguimos, pesó más el liderazgo que tuvieron estos dos jugadoras, combinado, por supuesto, con características talentosas de otras como Jermaine, de Burki, pero yo pondría esos dos pilares de Pamela Tajunar y Rebeca Bernal como clave.

Karen Tapia: ¿Cuál fue específicamente la clave? Aprovechar los errores, saber cuáles son las ventajas y desventajas del rival. No fue el mejor torneo para Rayadas, pero supo aprovechar los errores de los otros equipos. Rayadas, a lo mejor, no estaba en su mejor momento, comparado con América y su triunfo puede ser circunstancial.

También la experiencia de jugadoras como Pamela Tajonar. Para Rebeca Bernal es la tercera final en que levanta un título, y es de esas jugadoras que dan seguridad al patear un balón y al detenerlo incluso. Y del otro lado el contraste con América con una arquera de 19 años, a quien comparamos con alguien de 39 años… La experiencia es abismal. Y no es menosprecia, ni llevar más arriba a la arquera de Rayadas. Creo que es darle el mérito a cada una. Y sobre todo lo que se han ganado.

Karen Tapia ha trabajado para TUDN

Rocío Yelitza: Cuentan con jugadoras de muchísima experiencia. Rebeca Bernal, me parece es muy, muy importante para este campeonato porque ha tomado el rol de líder, ha sabido guiar bien a sus jugadoras. Eso también trae un trabajo detrás, tanto de la jugadora, en su momento, en el proceso de Eva Espejo y ahora con la actual entrenadora.

La importancia que la directiva le da el futbol femenil. No solamente se trata del deporte como tal, sino que tenemos jugadoras que traen un desarrollo académico. Tienen de los cuerpos técnicos, más preparados de todo fútbol mexicano, cuentan con profesionales en nutrición y psicología. En comparación a otros equipos que ni siquiera clasificaron a la liguilla, tienen un proyecto.

¿Cuales con las claves para que América sume cuatro finales seguidas en la Liga MX Femenil?

Wera Kuri: Como americanista me duele que las rivales no encontraran el gol más que de penal, excepto el de Licha, que fue un golazo en el de Chivas, pero los otros fueron de penal. Intento ser parcial porque tengo el corazón destruido, puedes mencionar esto en la entrevista porque amo a mi equipo en entonces pues estoy hablando con mucho dolor.

Adrianelly Hernández: Lo de América ha sido la apuesta por un plantel amplio porque le ha permitido competir al máximo nivel prácticamente todo el tiempo, salvo con algunos… allí altos, bajos, pero muy contados y muy leves. Tener un plantel vasto ha sido fundamental para América, porque ha tenido lesiones o convocatorias a selección mexicana.

Y, por otro lado, yo diría que Ángel Villacampa aterrizó un poco al equipo, en el sentido de, no porque son América, ya lo tienen todo ganado. Si bien son duros golpes estas finales perdidas, América sabe sufrir. Quizá, a veces, no sea el equipo espectacular al frente, y ser humildes en el sentido de aceptar que hay ciertos partidos en los que hay que bajar el perfil y aguantar el resultado. Ese cambio en la mentalidad con Ángel Villacampa de saber sufrir ha sido clave para que América llegue a esas instancias.

Adrianelly Hernández

Karen Tapia: Creo que ha sido de los pocos equipos que ha pensado en el futbol femenino como tal. Ha pensado en estas adecuaciones para sus jugadoras y ha pensando en un proyecto con extranjeras que ya tienen experiencia, combinado con talento juvenil. Han estado en cuatro finales seguidas, de las cuales ha perdido tres, pero el llegar a la final te dice mucho sobre lo que están haciendo muy bien, que es pensar a largo plazo, algo que le falta mucho a varios equipos de la Liga Femenil.

Rocío Yelitza: Es una hegemonía americanista en el futbol femenil. Ves el plantel con el que cuenta América y sabes que no es un rival fácil de vencer. Sabes que desde la defensa te van a bloquear, no va a ser tan fácil llegar a la portería, las delanteras que tiene. Yo lo que veo mucho en América, tanto en jugadoras como el cuerpo técnico, es que hay mucha seguridad.

Se ha ganado muy bien su lugar, probablemente lo veremos este año nuevamente en la final. Porque sí es un equipo que sabe bien a lo que va, que tiene bien definido el objetivo. Lo vimos ayer que estuvo a nada de ser campeón.

¿Que deben hacer America y Monterrey para volver a ganar un campeonato? ¿Es suficiente con lo que tienen ahora?

Wera Kuri: Tigres jamás se queda con los brazos cruzados. No por nada tienen la cantidad de campeonatos que tienen y todos los torneos llegan, se hacen notar. Monterrey y América pueden ganar porque creo que cada torneo puede ser para cualquiera de los que están haciendo las cosas de manera correcta. Para mí, la diferencia justo está en los clubes que están apostando a renovar sus planteles, atraer a jugadoras del extranjero con con nóminas importantes… creo que ya vieron que es una gran fórmula.

Adrianelly Hernández: Yo creo que no. Rayadas tendría que renovar posiciones muy específicas del plantel sobre todo en la parte media y baja. No me parece que adelante sufra demasiado. Ahí está Eva Espejo para tomar esas decisiones. Y creo que hay que hacer que lleguen jugadoras que aporten y que hagan crecer a las que ya están.

Karen Tapia: Lo veo un poquito más lejano al conjunto de Rayadas. Creo que son las que tiene un margen mayor para mejorar en su estilo de juego. Al América lo veo mucho más ordenado, con una idea mucho más clara de juego. América ha sido constante en muy poco tiempo comparado con Rayadas.

Final de la Liga MX Femenil / Foto: MexSport

Rocío Yelitza: Hablando de este nivel de equipos, con los planteles que tienen, la capacidad de jugadoras que tienen, podríamos decir: qué se mantengan, pero no. A este tipo de equipos se les exige y, se les va seguir exigiendo y no, no somos los medios los que les vamos a exigir, ni mucho menos, es la misma afición. Cuando sabes que cuentas con un gran equipo, pues obviamente vas a exigir ese extra.

También en el caso de Chivas. No se van a conformar con lo que tienen, van a ir por ese extra. Y eso es lo que le va a dar todavía más saborcito a la Liga, porque sabemos que todavía nos pueden ofrecer más.

¿Qué te gustaría ver en los siguientes torneos en la Liga MX Femenil?

Wera Kuri: Que los equipos que no se están poniendo las pilas, se las pongan, de ellos depende lo competitiva de la Liga. La competencia no va a crecer si no hay compromiso. El futbol femenil tiene más popularidad, ha ganado más audiencia. Me gustaría ver que los equipos que no están en la competencia que se pongan las pilas y también los medios… Si los medios hablan, la gente consume, la gente va y empieza a funcionar mejor.

Karen Tapia: Más casos como el de Juárez.Que haya más competencia. Que haya más esta iniciativa de buscarle, de apostarle. Incluso en tema de entrenadores y de jugadoras desde fuerzas básicas. Que no sean contrataciones por números en redes sociales, sino que sea de talento. Que se le invierta.

Charlyn Corral y Chinwendu Ihezuo / Fotografía @TuzosFemenil

Rocío Yelitza: Ver equipos como Querétaro, Cruz Azul o Juárez disputando unos cuartos de final, una semifinal. Eso nos hablaría de un nivel más equitativo dentro de la Liga, que no se concentra solo en un grupo. El tiempo es corto, en dos meses no vamos a ver ese cambio, pero que haya esa conciencia de ver a ese tipo de equipos calificando a la liguilla o peleando un lugar. Me gustaría muchísimo, no porque yo apoye a esos equipos, sino porque te hablaría de un nivel más parejo dentro de la Liga MX femenil.

También más apoyo en cuanto a patrocinios, ya los hay, pero yo sé que todavía se puede más. Ya se está vendiendo bien el futbol femenil y eso que nos decían de ‘El futbol femenil no vende’ ya esta cambiando y los números lo dicen. También resolviendo los pendientes de siempre, la parte salarial, de seguro médico, las condiciones en las que juegan. Hay que seguirlas checando para que no pasen desapercibidas y para tener todavía una Liga más consolidada.

Te puede interesar