Las Rayadas y América están a 90 minutos de meterse en la final de la Liga Mx Femenil, mientras que, Pachuca y Tigres tendrán que hacer todo lo posible para remontar la vuelta.

Para sorpresa de todos, las Águilas se quedaron con la victoria en el juego de ida 3-1 sobre las Amazonas, al mismo tiempo que, Monterrey le clavó 2 goles a las Tuzas. En caso de que las semifinales terminen así, el primer y segundo lugar de la tabla general quedarían eliminadas.

¿Cuándo y a qué hora ver la semifinales de vuelta de la Liga Mx Femenil?

Estamos en temporada de semifinales y finales en la Liga Mx. Y en la rama femenil estamos a 90 minutos de conocer a las dos finalistas que se enfrentaran por el título del Clausura 2024.

Eso sí, lo partidos fueron organizados para no chocar con los horarios de las semifinales varoniles, así que no hay pretexto para perdérselas. El duelo entre Tigres vs América va por TUDN, mientras que, el Pachuca vs Monterrey por Fox Sports.

Partido Horario Estadio Transmisión Tigres vs América 20 de mayo

19:00 hrs Estadio Olímpico Universitario TUDN Pachuca vs Monterrey 20 de mayo

21:00 hrs Estadio Hidalgo Fox Sports

América dominó y aplastó a Tigres en el Azteca

América aprovechó su localía en el Estadio Azteca, con un doblete de Sarah Luebbert y un gol de Kiana Palacios para derrotar 3-1 a Tigres. Las máximas campeonas de México tan solo pudieron marcar un tanto con Lizbeth Ovalle.

Las ‘Amazonas’ están obligadas a remontar el partido, más porque les toca cerrar la serie en el ‘Volcán’ delante de todos sus aficionados que harán el ambiente hostil contra el conjunto ‘Azulcrema’. Ambos equipos fueron los finalistas del Apertura 2023, y en está ocasión solo uno de ellos podrá llegar a la final.

Las ‘Aguilas’ buscan jugar su cuarta final consecutiva y conseguir su tercer título, mientras que, Tigres quiere bordar una estrella más a su escudo ¿Quién ganará?

Rayadas le pegó a la superlíder, Pachuca

Monterrey también aprovechó su partido en casa y le clavó dos goles a Pachuca, uno cortesía de Myra Delgadillo y el otro de Rebeca Bernal, para llevarse la victoria 2-0 en el juego de ida. Aunque no se pueden confiar, porque tendrán que cerrar la serie en el Huracán.

Pachuca necesita sacar todo su arsenal goleador y junto a Charlyn Corral hacer lo necesario para darle la vuelta al partido y avanzar a la final tal como lo hizo en el Clausura 2023.

De todas las semifinalistas, las ‘Tuzas’ son el único equipo que no ha sido campeón, así que a diferencia de las demás, busca su primer campeonato con el que puedan sellar el gran proyecto que han armado en los últimos años.

¿Quién les gusta para llegar a la final América o Tigres? ¿Pachuca podrá darle la vuelta al marcador? Hagan sus predicciones.

