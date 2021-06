Laporta y patrocinadores lanzan pistas sobre la renovación de Messi con Barcelona

Mientras Lionel Messi juega con Argentina en la Copa América, queda en el aire su futuro. El argentino termina contrato el 30 de junio y en Barcelona tienen la esperanza de que plasme de nueva cuenta su firma y se mantenga en el club de toda su vida.

Una de las piezas fundamentales para ello es Joan Laporta, el nuevo presiente del club catalán, quien desde que fue elegido como máxima autoridad del equipo blaugrana, calmó los amagos y rumores sobre la salida del argentino, quien estaba notablemente a disgusto durante la gestión de Josep María Bortomeu.

Laporta asegura que Messi se quiere quedar

Laporta aseguró que las negociaciones para que Messi firme un nuevo acuerdo con el Barcelona están avanzadas y que el propio argentino se quiere quedar, por lo que el presidente culé tiene confianza en que pronto se plasmará la firma.

“No me planteo un ‘no’ de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas. No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse”, mencionó Laporta en la presentación del documental de Messi, titulado ?Messi el desè art? (Messi, el décimo arte).

Pistas para pensar en la renovación de Messi

Los rumores que colocaban al argentino en el PSG y Manchester City han dejado de sonar en pleno mercado de fichajes. En el Barcelona, además, han actuado y sólo unos días después de finalizar la Champions anunciaron el fichaje de Sergio Agüero, uno de los mejores amigos de Messi.

Aunque Messi no ha aparecido en imágenes sobre el nuevo uniforme del Barcelona, sí lo ha hecho en los promocionales de uno de los patrocinadores del club, Konami. La firma es responsable del videojuego Pro Evolution Soccer, que incluyó a Messi y Agüero en una publicación hecha por el propio Barça.

Konami es uno de los patrocinadores más importantes del Barcelona y en su acuerdo estableció la exclusividad del Camp Nou (por eso no puedes ver el estadio en el FIFA), así como presencia de su marca al interior y exterior del inmueble. Este acuerdo se renovó en 2019 por cuatro años, es decir, hasta 2023, de acuerdo con Vavel.