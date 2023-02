Loris Karius regresó a la portería en un partido profesional después de un laaaaargo tiempo. El arquero alemán, recordado por los errores en la final de la Champions League del 2018, no sólo jugó un partido profesional, sino una final con el Newcastle, que cayó derrotado en la Carabao Cup por el Manchester United, que se impuso 2-0.

El plan del Newcastle no era que Karius jugara la final. De hecho, el portero alemán no jugó ningún partido antes con este club, con el que había firmado un contrato por medio año, el cual renovó en el mercado de invierno y si jugó ante los Red Devils fue porque no hubo de otra, pues el titular fue expulsado, Nick Pope, y el segundo portero, Martin Dubraka, fue registrado con el United al inicio de la Carabao Cup, por lo que no es elegible.

Getty Images

¿Cómo le fue a Karius en la final de la Carabao Cup?

Híjole, aquí se puede dividir opiniones y es que el arquero alemán no jugaba desde hace casi dos años y desde la final contra Real Madrid ha sido etiquetado, por lo cual podemos entrar en un terreno de una valoración injusta. Si tomamos en cuenta que es un portero que no jugaba desde hace dos años, se puede decir que le fue bien, pero si nos dejamos ir por el estigma de que “Karius es un mal portero”, podemos decir que no le fue bien, sobre todo porque su equipo perdió.

Loris Karius volvió al arco / Getty Images

Desde que salió a calentar a Wembley, Karius se vio bastante nervioso, y escupió varios balones de rutina, y eso no aporta mucho a la confianza del resto de sus compañeros. Realmente es complicado estar en la posición de Loris Karius.

Si bien Newcastle fue derrotado, Karius impidió que el marcador fuera más abultado con un par de intervenciones ante Bruno Fernandes y Marcus Rashford. Para ese entonces se nota que el nervio ya se le había pasado y volvió a ser el arquero confiable que él mismo quiere volver a ser.

Este fue parte del calentamiento de Loris Karius…. Se le veía nervioso, no es para menos, llevaba 1 año 10 meses sin jugar. pic.twitter.com/56nyWeyKnW — Rafa Torres (@Patottas) February 26, 2023

#CarabaoCup || KARIUS!!!



El arquero de #NewcastleUnited le quitó el tercero a Rashford… #ManchesterUnited está cada vez más cerca de llevarse el títulopic.twitter.com/p5BDAumPzM — Football Pub (@FootballPubMX_) February 26, 2023

¿Fue su culpa? Los goles que le hicieron a Karius

El primer gol fue obra de Casemiro, en una jugada a balón parado. El brasileño aprovechó un centro en el cual la zaga de las Urracas fue superada y Karius no tuvo nada que hacer, así que este gol no se lo podemos apuntar al arquero alemán.

El segundo gol fue de Rashford y en primera instancia parece que sí se lo come Karius, pues su reacción es entre tardía y luego su movimiento inicial va para abajo, pese a que el balón sale por arriba de su cabeza, de modo que solo intentó manotear el esférico. Sin embargo, si vemos la jugada con lujo de detalle, Sven Botman, el defensa del Newcastle, alcanza a desviar y con ese desvío el balón se eleva, por lo cual algunos le dan este tanto como autogol a Botman.

En fin, Karius está de regreso después de un año y 10 meses, y posiblemente siga siendo el villano cada vez que aparezca en una portería, y su equipo pierda, para otros merecerá una nueva oportunidad. ¿Qué piensas sobre el regreso de Loris Karius?