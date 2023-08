Lo que necesitas saber: Patriots arrancará la temporada 2023 con toda la desventaja para ser el peor equipo de su división... algo que no pasaba desde el nuevo milenio

En la NFL, los equipos están cortando jugadores para que quede completa la plantilla de poco más de 50 jugadores para la temporada 2023… peeeeero, hay equipos que están haciendo un relajo y es el caso de los Patriots.

Previo a la campaña que arranca el 7 de septiembre, tenían tres mariscales de campo para buscar ganar su división, volver a playoffs y en una de esas, triunfar en otro Super Bowl.

La cosa es que, todo pinta sumamente complicado con Mac Jones al frente de los Patriots, pues en años pasados simplemente no ha estado a la altura del reto que tiene enfrente… para el 2023, nada cambia.

Mac Jones tiene todo el peso de la franquicia más exitosa de la NFL en la espalda – Foto: Getty Images

¿Cómo está el panorama de los Patriots en cuanto a QB’s?

Si son miembros de la Pat’s Nation, les recomendamos que se pongan en posición fetal, que tengan varias cajas de pañuelos listos y un curso para control de la ira.

¿La razón? Sencilla, este 2023 pinta para un mega fracasototote. Tienen una división con los Bills que son un equipazo, los Dolphins que tienen un arsenal en ofensiva y los Jets que tienen a Aaron Rodgers.

Aaron Rodgers llega a los Jets – Foto: X (@nfl)

Ahora, ¿qué tienen los Patriots? Bueno, se quedaron con Mac Jones, un mariscal de campo que 24 intercepciones en dos temporadas y sólo unos cuantos pases de anotación más; para resumir, no es seguro.

Decimos que se quedaron con Mac Jones porque ya echaron del equipo a Bailey Zappe y Malik Cunningham, los suplentes de Jones. De Malik se entiende, porque sólo estaba para ocupar el lugar, difícilmente jugaría; pero, Zappe, fue titular en la temporada pasada y no lo hizo taaaaaaaaaaaan mal.

Bailey Zappe tuvo su debut y despedida de los Patriots – Foto: Getty Images

Entonces, ¿se quedarán sólo con Mac o irán por otros QB’s?

Si están pensando que Bill Belichick está considerando traer de regreso a Tom Brady para la semana 1 de NFL 2023, la respuesta es sí, pero no QB del equipo, sino para homenajearlo.

Así que, con Mac Jones solito, inevitablemente tendrán que buscar otras opciones en la agencia libre, porque tal vez Zappe y Cunningham no terminaron por convencer al 100%.

¿Qué opciones hay para que Mac Jones no sea el único QB? La mayoría de los que quedan son mariscales que sus carreras nada más no despuntaron, pero en roles de suplente, no sería tan malo.

Carson Wentz, Colt McCoy, Joe Flacco y Nick Foles son las opciones más decentes que existe en el mercado, así que, no dudemos que firmen a alguien de esta lista o incluso, tengan un as bajo la manga con alguien de la XFL.

Ni en Colts ni en Eagles ni en Washington… Carson Wentz no encuentra su lugar – Foto: Getty Images

