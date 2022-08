La Selección Femenil Sub-20 tuvo una digna participación en el Mundial pese a no superar la barrera de los Cuartos de Final (cuarta vez que se quedan ahí). Y es que su mayor mérito fue lograr enfocarse en lo deportivo tras la fuerte situación vivida por la salida de Maribel Domínguez.

Foto: MexSport

En este enlace puedes checar el recuento de lo que pasó con Maribel y el motivo por el que dejó de ser DT del Tri Femenil Sub-20. Ahora toca escuchar su versión de lo ocurrido, porque tras terminar la participación de México, habló y lo hizo bastante fuerte.

“No lo hice antes, y eso sí quiero que quede claro, por respeto a mis jugadoras; por respeto al Mundial, porque ellas estaban en un momento importante de su vida y que nada tenía que haberlo manchado. Hicieron un buen torneo, pudieron haberlo hecho mucho mejor. En esta entrevista quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas“.

Foto: MexSport

Maribel Domínguez rompió el silencio tras el Mundial Femenil Sub-20

Maribel Domínguez dio una entrevista para La Afición y en ella negó cualquier acusación de acoso o conducta inapropiada. Además, denunció una práctica que mucho se piensa existe en el futbol mexicano: imponer jugadores para la Selección.

“Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele. Me duele muchísimo porque creo que se ha trabajado de la mejor manera en todo el proceso y desafortunadamente la situación que pasa se convierte en algo muy difícil para mí”. señaló.

La ex directora ténica del Tri Femenil Sub-20 indica que sí hubo acercamiento de parte de las jugadoras sobre muchas cosas que pasaban en el grupo. Incluso querían tener una junta entre ellas, pero lo hablaron un día antes de enfrentar la final del Premundial, por lo que Maribel consideró que no era el momento.

Foto: Twitter (@FMF)

Al final las dos capitanas hablaron en privado con Javier Mier y con la psicóloga Michelle Caastañeda. De esa reunión se determinó “ya no hablar con esa jugadora” (al parecer se refieren a la jugadora que envió la carta a la FMF donde se denunció el acoso) y el tema sería abordado después.

Su sentir respecto a la carta donde denunciaron el acoso ante la FMF

Recordó también cómo fue el momento en que Yon de Luisa le comunicó sobre la existencia de esa carta, momento en que le dijo que quedaba fuera de la Selección por protocolo.

“Lo que sí me impactó fue la carta porque se manejaron dos puntos: uno fue que yo trataba mal a las jugadoras. Jamás, jamás en la vida. Y hay un punto donde se dice que yo podía tener relaciones sexuales con mis jugadoras. Osea, aparte de que ya me están tratando de acoso laboral, ya me están tratando de otra cosa. No se vale. Yo estoy tranquila y estoy clara porque jamás pasó“

Quisieron imponerle a Silvana Flores, señala

La jugadora a quien asegura quisieron imponerle es nada menos que Silvana Flores. Aunque ahora es parte de Rayadas en la Liga MX Femenil, En ese momento aún se encontraba sin minutos en Europa, por lo que Maribel Domínguez no la consideraba para ser parte del Mundial Femenil Sub-20.

Responsabiliza de lo anterior a Alan Rivera, quien era coordinador de metodología.

“Él me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores, donde Silvana Flores –junto con Miguel Razo– habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras. No traía ese ritmo de juego que nosotros buscamos“.

Foto: MexSport

“De pronto apareció como que sí iba. Yo le dije a Alan que no estaba de acuerdo. ‘¿De qué se trata? ¿Mi proceso no sirve? No estás respetando el proceso de muchas jugadoras que ahora no aparecen en esta lista, y tú me estás poniendo jugadoras que no han tenido ni la mitad del proceso que nosotros buscamos tener con jugadoras que puedan estar en la lista final’. Ya cuando te la imponen, cuando te dicen que sí va; ahí ya no. Ya no estuve de acuerdo en muchas cosas”.

Maribel Domínguez comentó que la situación anterior derivó en que otras juagdoras mostraran descontento por sentir una preferencia marcada hacia Silvana Flores.

Foto: MexSport

“Perdió” liderazgo en la Selección Femenil Sub-20

También habló de cómo fue relegada como líder de la Selección Femenil Sub-20, pues muchas otras decisiones tampoco se le consultaban.

“El equipo ya es tomado por Luis Piñón, por Alan Rivera, por Miguel Razo. Luis Piñón iba de segundo auxiliar y ahora aparece como director técnico, porque él es el que da toda la charla técnica. Él daba todo el sistema de juego, todo el análisis de video. Cosas que tenían que llegarme a mí como directora técnica le llegaban primero a él. Era tan obvio que todo el mundo se daba cuenta de eso, todo el mundo se daba cuenta del desplazamiento que me habían hecho. Yo aparecía, pero ya no con ese liderazgo”.

Sí se trató un “acercamiento” fuera de lo normal, pero nadie le informó ni la dejaron participar en el protocolo para atender el tema

Cabe señalar que Maribel Domínguez sí menciona que notó un comportamiento distinto a lo habitual entre uno de sus preparadores físicos y una jugadora. Sin embargo, asegura que actuó conforme al protocolo, pero no se le tomó en cuenta para tratar el tema pues ya más gente estaba enterada antes que ella pese a ser la entrenadora. Además de que no la dejaron opinar ni dar su propia versión.

“Ya en Francia yo vi un tipo de acercamiento pero igual y ya fue más, ya lo vi más… ¿qué fue lo que hice? Actué como se tenía que actuar. Busqué a la psicológa y le dije ‘tú estás notando esto, hay una situación ahí. Yo lo único que quiero es que no se cruce línea. Punto’. Le digo que hay un reporte y me dice que sí, osea que soy la última en enterarme de las cosas. Aquí la cuestión es que ya dentro de ese protovllo jamás me tomaron en cuenta. Nadie me ha escrito para decirme que existía un reporte de esa magnitud con uno de mis preparadores físicos“.

“En ese punto del acoso sexual yo no estaba preocupada, ¡porque yo sabía, sé que no hay nada. Yo estoy clara en eso! Yo estaba más preocupada por lo deportivo”.