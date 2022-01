Lo que sabemos sobre la suspensión de Mason Greenwood con Manchester United tras escándalo

Manchester United decidió separar a su jugador de 20 años de edad, Mason Greenwood, mientras se esclarece una investigación en contra del futbolista, quien es señalado por haber agredido físicamente a su pareja, la modelo Harriet Robson.

La joven realizó una publicación en sus redes sociales en las que mostraba una herida sangrante en el rostro, así como diversos moretones en otras partes del cuerpo, principalmente en piernas y cadera, producto de los presuntos golpes del futbolista, quien es investigado por la policía.

Aunque las publicaciones fueron borradas, Robson ha compartido mensajes a través de historias en Instagram: “Para ser honesta, no es fácil para mí distraerme de esta situación, no quiero recordarlo”, estableció.

De acuerdo con Dailymail, las autoridades estuvieron en la casa de Robson para recoger sus declaraciones. El mismo diario indica que el padre de la modelo se encontraba devastado debido a que el futbolista “ha sido parte de nuestra familia durante dos o tres años”.

Manchester suspendió a Mason Greenwood hasta nuevo aviso

En tanto, Manchester United compartió un comunicado en el que establece que su jugador no volverá a jugar ni a entrenar hasta que el caso se aclare y se defina la situación legal del deportista.

“Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan establecido los hechos. Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo. Mason Greenwood no volverá a entrenar ni a jugar partidos hasta nuevo aviso”, indicó el equipo, de acuerdo con Sky Sports.

Patrocinadores también podrían tomar acciones

Como en otros casos de este tipo, los patrocinadores suelen suspender contratos con los atletas acusados, ya que no quieren estar ligados a hechos que puedan manchar su imagen.

En esta caso, Mason Greenwood cuenta con contrato con la transnacional Nike, que manifestó preocupación por el caso, por lo que, al igual que Manchester United, espera avances en la investigación para definir su postura y probablemente retirar su patrocinio.