Joe Burrow, los memes y los Bengals despidieron a Mahomes y los Chiefs en la antesala del Super Bowl

¡Lo lograron! Los Cincinnati Bengals consumaron una remontada de otro planeta ante los Kansas City Chiefs para meterse al tercer Super Bowl de su historia. El equipo comandado por Zac Taylor y Joe Burrow se levantó de una forma casi impensable y mandó a casa a Patrick Mahomes.

Lo que comenzó con un contundente 3-21 a favor de los Chiefs cambió con el pasar del tiempo y los Bengals lograron empatar y posteriormente ponerse en ventaja; sin embargo, parecía que Mahomes tendría tiempo de sobra en el último cuarto para recuperar la victoria.

Desafortunadamente para la causa de Kansas City y Mahomes, la anotación no llegó y solo alcanzó para emparejar por 24-24 y mandar todo a tiempos extra. Ahí también hubo oportunidades desaprovechadas por los locales y los Bengals se metieron a su primer Super Bowl en 33 años con marcador de 24-27.

El juego comenzó con un aplastante dominio de los Chiefs y Patrick Mahomes, por lo que la gente pidió una reacción desesperada de Cincinnati. Esta se gestó poco a poco y hubo un momento en el que Kansas City cayó en un bache sin respuesta. No obstante, los memes se apoderaron de la afición de los Bengals.

Tampoco faltó el apoyo de los aficionados cuyos equipos ya están eliminados de esta temporada de NFL. Después de los tremendos partidazos que vimos en rondas anteriores, nadie se bajó del barco y los pronósticos cambiaron durante todo el juego.

Aunque dicen los memes que todo Estados Unidos estaba del lado de Joe Burrow y los Cincinnati Bengals, ¿será?

Los papeles se invirtieron más adelante y fue precisamente Patrick Mahomes el nuevo objetivo de los memes. Aun así hubo molestia por las decisiones de los referees y más de un usuario se quejó de ellas.

LETS GO WHO DEYS pic.twitter.com/wuBn0QL1Fo

ITS OVER!!! JOE SHIESTY ENDS THIS GAME. SB!!! pic.twitter.com/KFVtdGkR85

— ant 💕 (@antheartt) January 30, 2022