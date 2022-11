Se sabía desde el sorteo que México sufriría ante Argentina en Qatar 2022… pero no tanto. La Albiceleste derrotó 2-0 a la Selección Mexicana y complicó bien severo la calificación a octavos de final.

Foto: Getty

El Tri no pudo con la poderosa Argentina

Básicamente el Tri necesita un milagro para estar en la siguiente ronda, así que las críticas giran en torno a que estamos a punto de hacer el peor Mundial desde Argentina 78.

Bueno, las críticas y los memes también. Siendo un duelo entre argentinos y mexicanos en una copa del mundo, era imposible que los memes no se desataran con todo al término del partido.

Sopitas.com

Especialmente con una derrota tan dolorosa y con gol de Messi, no había forma de que los memes no le tiraran gacho a México. Y no, no vamos a decir que se enfocaron en Ochoa o el Tata Martino porque no fue así, los momazos agarraron parejo y despacharon a toda la Selección por igual.

México queda contra las cuerdas en Qatar 2022 y los memes no perdonan

México termina en último lugar de grupo tras la derrota con Argentina y saldrá a su último partido con la obligación de ganar. Sí o sí debemos superar a los árabes, pero también habrá que estar pendientes de lo que ocurra entre Polonia y Argentina para hacer cuentas en caso de empatar en puntos con alguno de ellos.

Bueno, sin más preámbulo, vamos con esos buenos memes porque, tras la decepción, pues ya no nos queda más que reír.

Esta fue la cara de Ochoa al ver que Messi le metió un gol ? #mexicoargentina #Messico ? pic.twitter.com/GtcQdDs5lH — Diana Guerrero (@dianna_gue97) November 26, 2022

Los argentinos tendrán 2 copas del mundo, pero nosotros tenemos algo más cabrón. #mexicoargentina #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/1r3qSzGGyu — José Miguel  (@josegodesa) November 26, 2022