"Cruz Azul es y será mi casa": Las últimas palabras de Santi Giménez antes de irse al Feyenoord

Justo cuando la afición de Cruz Azul andaba más que enamorada de Santiago Giménez, llegó el revés. El futbolista mexicano está muuuuuuuy cerca de convertirse en jugador del Feyenoord.

El ‘Chaquito’ ya viajó a Países Bajos este miércoles 27 de julio para cerrar su traspaso al club de la Eredivisie. Pero tranquis, celestes, no se fue sin dejar un mensaje para el equipo y sus seguidores.

Foto: MexSport

Así se despidió Santi Giménez de Cruz Azul y su afición

Santi Giménez habló con diferentes medios antes de abordar el avión con rumbo a Europa. Primero aclaró cómo va el tema del fichaje y luego habló sobre cómo fue el acercamiento del Feyenoord para llevárselo a la Eredivisie.

“No hay nada oficial. En la noche voy a viajar, es casi un hecho. Voy a hacer pruebas médicas y voy a regresar. Estoy muy emocionado porque desde el principio de mi carrera me he trazado metas y una de éstas era ir a jugar a Europa“. Declaró en entrevista con ESPN

Eso sí, reconoció que en Cruz Azul no cayó nada bien el interés del Feyenoord al recordar cómo fue el acercamiento del club neerlandés: “Hace como tres semanas hubo un interés y tratamos de decirlo al Cruz Azul, obviamente no fue de su agrado porque ellos tenían la intención de que yo me quedara, confiaron en mí mucho y estoy muy agradecido con ellos”.

Foto: MexSport

Y para toda la afición celeste, mencionó que Cruz Azul es y será siempre su casa: “Me voy con una gran imagen del club. Me había tocado ser aficionado desde que llegué. La afición se ha portado de maravilla conmigo, los jugadores, cuerpo técnico… y no me queda nada más que decir que es un club hermoso. Estoy seguro que algún día podré regresar“.

El ‘Tata’ Martino tuvo influencia en su decisión de ir a Europa

Igualmente antes de viajar, Santi Giménez habló sobre la molestia que lo hizo salir de cambio ante San Luis en la Liga MX. Asegura que no fue nada grave y que no fue un error jugar porque todavía no era seguro su viaje a Países Bajos esta semana. También señaló que Gerardo Martino fue clave para su decisión de irse a Europa.

“Le pedí consejos al ‘Tata’ porque es un técnico muy ser humano y escucha al jugador. Le pedí consejos y sí es cierto; no sé si esté cerca o lejos (del Mundial), lo único que sé es lo que quiero. Lo que me acerca son los minutos dentro de la cancha“. Dijo en otra conversación con Fox Sports antes de volar

Foto: MexSport

Ni hablar, afición de Cruz Azul, aún hay tiempo de buscar a otro centro delantero para el Apertura 2022. De hecho, ¿será que traen una bomba al nivel de Dani Alves?