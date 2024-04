Lo que necesitas saber: Messi y el Tata Martino le reclamaron con todo a los árbitros tras la derrota de Inter Miami con Monterrey, pero como Nico Sánchez pidió a la gente de Concacaf echarle ojo, se le fueron encima también. Ya sancionaron al Miami, pero Rayados no quedó conforme

Messi y sus amigos no terminaron nada contentos tras la derrota del Inter Miami ante Rayados de Monterrey en la Concachampions. ¿Qué tanto? Bueno, fueron a encarar al Tano Ortiz en los vestidores para reclamarle por sus declaraciones previas al partido y Leo casi golpea a Nico Sánchez… todo eso en el partido de Ida jugado en el Chase Stadium de Florida.

Ante eso nos vino la misma pregunta que a ti: ¿Qué pasó en los vestidores del Chase Stadium tras la victoria de Monterrey vs Inter Miami? Y también, ¿pues qué dijo el Tano Ortiz como para provocar esa reacción en Messi y compañía?

Inter Miami vs Monterrey / Foto: MexSport

Monterrey derrotó al Inter Miami en la Concachampions, y Messi y compañía se enojaron

Los Rayados de Monterrey se impusieron 2-1 al Inter Miami en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. En la vuelta culminaron la obra y les dieron un paseo con todo y Messi. Pero hablemos solamente de lo que pasó en el primer partido, pues luego de éste, jugadores y entrenador del club estadounidense armaron un conato de bronca en los vestidores.

Al final de ese partido, la gente del Inter Miami le fue a reclamar al árbitro por su actuación. De acuerdo con Fernando Schwartz (de Fox Sports), Tata Martino, Messi, Luis Suárez y Jordi Alba le reclamaron por su trabajo, especialmente por la expulsión de David Ruiz.

Y eso no habría sido lo peor. Luego de eso se fueron al vestidor buscando al Tano Ortiz para reclamarle por sus declaraciones previas al juego. Los reporteros de la mencionada cadena indicaron que Messi incluso se encaró con Nico Sánchez y lo mismo Jordi Alba con Tato Noriega. Básicamente se armó una mini trifulca en los vestidores del Chase Stadium.

?¡SE CALENTARON LOS DEL INTER MIAMI Y HASTA MESSI RECLAMÓ! ?#CentralFOX Tata Martino y hasta Lionel Messi fueron a reclamarle al árbitro Walter López.



¡Después fueron a encarar a los de Monterrey! ?@fersch_4, @sergiotrevino9 y @chaco_81 con el mejor reporte desde Miami. pic.twitter.com/2d5lAEo6Ck April 4, 2024

El reporte sobre la pelea en vestidores entre Inter Miami y Monterrey

“Me quiso pelear Messi”: Nico Sánchez narró cómo estuvo la pelea en los vestidores

Como decíamos, entre lo más grave estuvo ese mencionado encare entre Messi y Nico Sánchez. No se conocían muchos detalles, pero finalmente el auxiliar de Rayados rompió el silencio.

En entrevista también para Fox Sports, contó que Messi puso su puño a un centímetro de su cara y el Tata Martino buscó provocarlo.

“Cuando termina el partido, nos vamos al vestuario. Messi estaba recaliente y cuando entran los árbitros los encara y les dice de todo y también el Tata Martino. Desubicadísimos los dos”, relató Nico Sánchez.

“Había gente de la Concacaf y yo les dije: Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos. El Tata Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y luego apareció Messi y me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado. Tenía la cara del diablo. ¿Quién te pensás que sos? Y no sé qué más me dijo. Al Tata sí lo tenía enfrente y me decía ‘¿Tanto vas a llorar?’. Pero yo nunca respondí. No va a salir ningún video ni nada, porque los que quedan mal son ellos”.

?? "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami… ¡con Lionel Messi y Tata Martino! ?



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2024

¿Qué dijo el Tano Ortiz para provocar a Messi y al Inter Miami?

En fin, vayamos a las causas para entender las consecuencias. ¿Cuáles fueron las declaraciones del Tano Ortiz que hicieron enojar a Messi y sus amigos?

Previo al partido entre Monterrey e Inter Miami, el Tano Ortiz dejó entrever que sí, posiblemente algunas circunstancias podrían estar del lado del Inter Miami porque conviene mucho más que ellos sigan avanzando en la Concachampions y no el Monterrey.

Inter Miami vs Monterrey / Foto: MexSport

Esto fue lo que dijo el Tano antes del partido de Ida:

“Espero que los jugadores entiendan que es un rival más, Messi es un jugador más. Por ahí viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente. Lionel quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tener decisiones deportivas y extra deportivas“.

“Obvio me preocupa el entorno. No sé si pueda llegar a perjudicar a Monterrey como tal, pero el negocio va a estar ahí. Sabemos que el negocio no va por el lado de Monterrey, eso lo sabemos todos, yo no estoy diciendo algo que no sepamos todos. ¿Lo comparto? No”.

Tano Ortiz / Foto: MexSport

La sanción para Messi y el Inter Miami

Tras todo lo ocurrido, imposible que Concacaf se hiciera de la vista gorda y no sancionara a los responsables. Sí, lo hizo, el problema es que la sanción no dejó tranquilos a los del Monterrey.

La directiva de Monterrey pidió a los comisarios reportar todo lo sucedido tras el partido; luego envió una carta a Concacaf donde resaltó que Messi ni siquiera podía estar en los vestidores, ya que no fue convocado al partido. Por eso esperaban una sanción contundente.

Pero Concacaf determinó que la sanción para el Inter Miami por la bronca vs Monterrey quedara en una multa. No reveló la cantidad, pero según el propio Fernando Schwartz, la multa fue de únicamente 15 mil dólares. La sanción, de forma oficial, fue por “falta de seguridad en su estadio”.

“Además, el Comité ha advertido al Inter Miami CF que se podrían tomar sanciones más severas si se produjeran incidentes durante sus futuros partidos en competiciones de clubes de Concacaf”, señalaron en un comunicado.

Monterrey rechaza la sanción para el Inter Miami tras su juego en Concachampions

Con una multa tan baja, y ninguna sanción para algún jugador o el entrenador, naturalmente Rayados quedó insatisfecho. Compartieron su propio comunicado para informar que no les gustó nada cómo procedió Concacaf contra el Inter Miami.

Comunicado de Monterrey sobre la sanción a Inter Miami

La pregunta obligada: ¿Crees que la sanción hubiera sido distinta si el jugador en cuestión no hubiera sido Messi o no si fuera otro club y no el Inter Miami?

