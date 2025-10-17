Lo que necesitas saber: Uruguay, próximo rival de México en noviembre, se ubica en el puesto 14 en el ranking de la FIFA.

México cerró la Fecha FIFA de octubre con una derrota ante Colombia y el empate con Ecuador. Sin embargo, con todo y que no consiguió un triunfo, se quedó en el puesto 14 del Ranking de la FIFA.

La Selección de España ocupa el primer lugar, seguida de Argentina, actual campeona del mundo, y de Francia en el tercer puesto.

Fotografía @miseleccionmx

Próximos rivales de México en el ranking

Ahora que ya sabemos que México no sufrió en el ranking de la FIFA, es momento de pensar en sus siguientes rivales, sobre todo qué tan bien rankeados están. En la Fecha FIFA de noviembre, los pupilos de Javier Aguirre se enfrentan a Uruguay y Paraguay.

Uruguay

El partido contra la ‘Garra Charrúa’ se juega el 15 de noviembre en el TSM de Torreón, sí, otra vez jugarán en territorio mexicano. Y todo apunta a que será un partido complicado, algo así como el juego contra Colombia.

Uruguay, ya clasificada al Mundial 2026, ocupa el puesto 15 en el ranking, un escalón por debajo de México. Llega al juego después de ganarle a Uzbekistán y República Dominicana.

Fotografía @Uruguay

Paraguay

El partido entre México vs Paraguay se juega el 18 de noviembre y marca el regreso de la Selección a Estados Unidos, ya que será en el Alamodome de Texas.

Los paraguayos, también con su boleto al mundial, llegan con un escenario similar al de México. Sufrieron una derrota ante Corea del Sur y empataron con Japón. Sin embargo, a diferencia de México y Uruguay, ellos sí cayeron dos lugares en el ranking, se ubican en el puesto 39.

Ranking de la FIFA (Última actualización)