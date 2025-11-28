Lo que necesitas saber: Es el primer partido de cuatro que jugará México en la primera fase de las eliminatorias

México debuta contra San Vicente y las Granadinas en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Femenil 2027. Todo apunta a que se viene una goleada de la Selección Mexicana, pero nada de confiarse y mejor apoyar con todo.

Y para apoyarlas te venimos a contar cuándo juega y dónde ver el partido que abre el telón del camino hacia Brasil 2027.

Brasil, sede del Mundial Femenil 2027 / Foto: FIFA Womens World Cup

¿Dónde ver el México vs San Vicente en las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027?

México juega contra San Vicente y las Granadinas este sábado, 29 de noviembre, en punto de las 17:00 horas (tiempo de CDMX). El encuentro se disputa en territorio de nuestras rivales, lo que quizá puede equilibrar un poco más el juego.

Y al ser un partido de eliminatorias, era imposible que no tuviera transmisión en México. Pasará totalmente en vivo a través de ESPN en tv de paga y por Disney+ en streaming.

Para rápido:

¿Cuándo juega la Selección Femenil de México vs San Vicente? Sábado 29 de noviembre

¿A qué hora es el partido? 17:00 horas

¿Dónde ver? ESPN y Disney+.

Foto: @miseleccionfem

El camino de México rumbo al Mundial Femenil 2027

San Vicente y las Granadinas es la primera de cuatro rivales que deberá enfrentar la Selección Mexicana para dar el primer paso rumbo al Mundial Femenil 2027.

México está en el Grupo A de las eliminatorias junto a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Jugará un partido contra cada una de ellas entre noviembre y abril, y si termina en primer lugar de Grupo, clasificará al Campeonato W, el cual repartirá los boletos para el Mundial Femenil 2027.

AQUÍ te explicamos con mayor detalle el proceso de las eliminatorias, pero bueno, un paso a la vez y ganarle a San Vicente es vital para pensar en lo que sigue.