Lo que necesitas saber: Después del partido contra Ecuador a la Selección Mexicana le restan dos partidos, uno contra Uruguay y el otro frente a Paraguay.

Después de esa vergonzosa derrota de México 0-4 ante Colombia, seguro no les quedaron muchas ganas de seguir viendo los partidos de la Selección Mayor, peeero el partido contra Ecuador es especial y vale la pena echarle un ojito. Aunque después de la última exhibición del equipo tampoco les vamos a insistir tanto.

La Selección Mexicana regresa a tierras tapatías para enfrentarse a los ecuatorianos, después de un gran número de juegos en Estados Unidos, está vez los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de ver jugar a su selección en casa.

Fotográfia @miseleccionmx

México vs Ecuador: Fecha y horario

Ahora sí vamos a lo importante. El México vs Ecuador se juega el martes 14 de octubre a las 20:30 hrs. Y está vez la sede no será ningún estadio de Estados Unidos, ahora es turno de jugar en el Estadio Akron, que está más que listo para el Mundial 2026.

La transmisión del partido va por el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca, ustedes deciden a que team quieren escuchar durante los 90 minutos.

Partido Fecha y transmisión Sede Transmisión México vs Ecuador 14 de octubre 2025

20:30 hrs Estadio Akron Canal 7

Canal 5

Fotografía Estadio Akron

Después del juego contra Ecuador a la Selección Mexicana de Javier Aguirre le restarán un par de partidos en noviembre, el primero contra Uruguay y el segundo frente a Paraguay. Dos oportunidades más de hacer experimentos o jugar con el equipo titular que veremos en la próxima Copa del Mundo.

México tiene muchísimo por trabajar, es muy evidente que no jugar las eliminatorias mundialistas afectó su nivel de juego y de cierta manera los ha dejado estancados.

Al menos eso es lo que vimos ante Colombia, que después de varios partidos amarró su boleto al Mundial 2026, algo por lo que México no tuvo que pelear al ser anfitrión.