Lo que necesitas saber: México y Ecuador solo se habían enfrentado una vez en Mundiales

El Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México lanzó un emotivo mensaje a Venezuela por la tragedia de los terremotos de la semana pasada y más 80 mil gargantas gritaron “no están solos”, algo que puso la piel chinita, previo al inicio del duelo entre México y Ecuador.

El Estadio Azteca se estremece por Venezuela

Fue cerca de las 20:00 horas cuando los jugadores salieron a la cancha para la ceremonia de los himnos, pero antes de que se entonaran el sonido local instó a los asistentes a apoyar a Venezuela y a su gente que vive momentos complejos por los sismos que han cobrado la vida de más de mil personas.

El sonido local invitó a la gente a gritar “no están solos”, un mensaje que estremeció a los propios asistentes y a los televidentes, y es que el mensaje llegó fuerte y claro con el impulso de más de 80 mil personas.

GRACIAS.



Antes del Ecuador – México:



¡Todo el estadio le corea a los venezolanos:



“¡No están solos! ¡No están solos!”. pic.twitter.com/IRHsjHYWzc — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) July 1, 2026

México vs Ecuador en imágenes

La Selección Mexicana encara el que quizá sea su partido más tenso en lo que va del Mundial, ante Ecuador, que se quejó ante la FIFA debido a situaciones de logística, pues su estratega denunció que llegaron tres horas más tarde de lo planeado y por la serenata que aficionados mexicanos llevaron al hotel de concentración para impedir que los jugadores ecuatorianos descasaran.

Sin embargo, finalmente llegó la hora de la batalla en la cancha (y en las tribunas) para buscar el pase a los Octavos de Final y sobre todo de ver el inigualable color en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

El partido, programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, se retrasó una hora por tormenta eléctrica en la zona del Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, por lo cual mucha banda se tuvo que resguardar en las rampas del inmueble.