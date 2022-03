Ya es oficial: MLB cancelará las primeras series de 2022 por falta de acuerdo laboral

Chale: Después de varios meses de negociaciones, la MLB no ha podido llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores, así que el beisbol se encuentra ante uno de los peores escenarios. Ya es oficial que la temporada no arrancará conforme lo planeado y podría retrasarse aun más.

El Opening Day de la MLB estaba programado para el 31 de marzo; sin embargo, el Spring Training también está suspendido. La intención es dar inicio a partir del 8 de marzo, pero nada garantiza que esto suceda.

En medio de la tensión entre ambas partes, los líderes de los peloteros decidieron rechazar la última propuesta de Grandes Ligas en la búsqueda de un nuevo contrato colectivo. Esta consistía en un aumento de 25 a 30 millones de dólares en un fondo de bonificación; la intención del sindicato es tener 85 millones y subir cinco anualmente.

“El calendario dicta que no podremos jugar las dos primeras series de la temporada regular y esos juegos quedan oficialmente cancelados. No es posible llegar a un acuerdo hasta al menos el jueves“, explicó el comisionado Rob Manfred en conferencia de prensa.

La diferencia entre posturas ha provocado que la MLB y los jugadores entraran al primer paro laboral en 27 años. Los rumores sobre el mismo comenzaron desde antes que terminara la temporada 2021 y finalmente entró en vigor durante los primeros días de diciembre.

¿Entonces cuándo comenzaría la temporada de la MLB?

La intención de los directivos de la MLB es reprogramar el Opening Day para finales de abril, ya que el acuerdo luce bastante lejano. De esa forma, la postemporada arrancaría en noviembre. Y otro punto que podría no gustar mucho entre los peloteros es que dejarán de percibir el sueldo de los partidos cancelados.

Esta no es la primera vez que la MLB cancela juegos por huelga. Por ejemplo, en 1972 se cancelaron 82 partidos; no obstante, esta no es la mayor cantidad. En 1981 no se pudieron jugar 713 partidos, mientras que entre 1994 y 1995 ocurrió lo mismo con 938 partidos.