¡Sopitas.com te regala un increíble kit de la MLB para disfrutar la Serie Mundial!

¿Cómo te caería un kit súper completo para seguir la Serie Mundial? Pues Sopitas.com tiene unos regalitos para seguir de cerca el Clásico de Otoño, que este año disputan los Atlanta Braves y los Houston Astros. Así que toma nota porque ahí te va.

Muchos seguidores de los Dodgers se quedaron con las ganas de ver a su novena peleando por segundo año consecutivo por el título de Grandes Ligas, sin embargo, los Braves resolvieron la serie en el séptimo juego y ahora están en la antesala de su cuarto campeonato y el primero desde 1999.

Y por su parte, los Astros buscan su segunda corona, después de haber ganado en 2017 y perder dos años después, ante los Washington Nationals.

Háblame más de los kits

Independientemente del equipo al que le vayas, esté o no en la disputa de la Serie Mundial, MLB México y Sopitas.com se pusieron la Puebla con un kit bien armado, que contiene varias cositas para hacerte pasar un fin de semana espectacular.

Además de una hielera, el kit contiene (toma aire) dos vasos, un selfie stick, dos camisetas, una pelota coleccionable, un par de calcetines para niño, un dedo de espuma, una pelota gigante, tres pop sucket, una bolsa brandeada y un regalo especial (un vaso vaso de Twins, un Billy The Marlin o paquete de pelotas Big Fly). Nada mal ¿no?

¿Cómo le hago para ganarme el kit durante la Serie Mundial?

La cosa es muy sencilla y consta de tres pasos. Cabe aclarar que esta dinámica aplica únicamente para Ciudad de México y Zona Metropolitana.

Paso 1: El miércoles 27 de octubre, encontrarás en Sopitas.com un quiz relacionado a la MLB a las 7pm aproximadamente. El paso número 1, es que debes contestar a la perfección este quiz, 10 de 10. Una vez que tengas tu calificación perfecta, tómale un screenshot. (Orita te decimos pa’ qué). De todos modos aquí pondremos la liga para el quiz.

Paso 2: Ve a Twitter y dinos qué equipo te gustaría que ganara la Serie Mundial que disputan los Atlanta Braves y Houston Astros con el hashtag #MLBXSopitas con mención a @sopitas.

Paso 3: En la misma nota de la trivia encontrarás un link, en el cual adjuntarás el screenshot (el de la calificación perfecta del quiz), así como el link o url de tu tuit. No olvides llenar el resto de campos para contactarte en caso de ser el ganador.

IMPORTANTE

– Este concurso es para mayores de edad y aplica únicamente en Ciudad de México y Zona metropolitana.

– Deberán seguir a Sopitas y SopitasDeportes en todas sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los tres primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos los nombres de los ganadores en esta nota, así que estén al pendiente de ella.

– Esta dinámica comienza el 27 de octubre y termina el jueves 28 de octubre de 2021.

– Los ganadores serán notificados el 29 de octubre de 2021 (así que estén muy atentos a sus mails y a esta nota).

– Es importante que sus cuentas de Twitter no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.