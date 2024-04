Lo que necesitas saber: Tano Ortiz dejó entrever que le preocupaba más lo extracancha (como el arbitraje) en su partido vs Messi y el Inter Miami que el propio enfrentamiento

Se dice y se cuenta que Messi y sus amigos no terminaron nada contentos tras la derrota del Inter Miami ante Rayados de Monterrey en la Concachampions. ¿Qué tanto? Bueno, fueron a encarar al Tano Ortiz en los vestidores para reclamarle por sus declaraciones previas al partido.

Ante eso nos vino la misma pregunta que a ti: ¿Pues qué dijo el Tano Ortiz como para provocar esa reacción en Messi y compañía?

Inter Miami vs Monterrey / Foto: MexSport

Monterrey derrotó al Inter Miami en la Concachampions, y Messi y compañía se enojaron

Los Rayados de Monterrey se impusieron 2-1 al Inter Miami en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. Falta la vuelta, pero el equipo de Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba está contra las cuerdas.

El tema es que al final del partido, la gente del Inter Miami le fue a reclamar al árbitro por su actuación. De acuerdo con Fernando Schwartz (de Fox Sports), Tata Martino, Messi, Luis Suárez y Jordi Alba le reclamaron por su trabajo, especialmente por la expulsión de David Ruiz.

Y eso no habría sido lo peor. Luego de eso se fueron al vestidor buscando al Tano Ortiz para reclamarle por sus declaraciones previas al juego. Los reporteros de la mencionada cadena indicaron que Messi incluso se encaró con Nico Sánchez. Básicamente se armó una mini trifulca en los vestidores del Chase Stadium.

?¡SE CALENTARON LOS DEL INTER MIAMI Y HASTA MESSI RECLAMÓ! ?#CentralFOX Tata Martino y hasta Lionel Messi fueron a reclamarle al árbitro Walter López.



¡Después fueron a encarar a los de Monterrey! ?@fersch_4, @sergiotrevino9 y @chaco_81 con el mejor reporte desde Miami. pic.twitter.com/2d5lAEo6Ck April 4, 2024

El reporte sobre la pelea en vestidores entre Inter Miami y Monterrey

¿Qué dijo el Tano Ortiz para provocar a Messi y al Inter Miami?

Ahora sí, a responder la pregunta que nos tiene aquí. ¿Cuáles fueron las declaraciones del Tano Ortiz que hicieron enojar a Messi y sus amigos?

Previo al partido entre Monterrey e Inter Miami, el Tano Ortiz dejó entrever que sí, posiblemente algunas circunstancias podrían estar del lado del Inter Miami porque conviene mucho más que ellos sigan avanzando en la Concachampions y no el Monterrey.

Inter Miami vs Monterrey / Foto: MexSport

Esto fue lo que dijo el Tano antes del partido de Ida:

“Espero que los jugadores entiendan que es un rival más, Messi es un jugador más. Por ahí viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente. Lionel quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tener decisiones deportivas y extra deportivas“.

“Obvio me preocupa el entorno. No sé si pueda llegar a perjudicar a Monterrey como tal, pero el negocio va a estar ahí. Sabemos que el negocio no va por el lado de Monterrey, eso lo sabemos todos, yo no estoy diciendo algo que no sepamos todos. ¿Lo comparto? No”.

Tano Ortiz / Foto: MexSport

¿Podría haber consecuencias para Messi y el Inter Miami por los reclamos y la bronca en los vestidores vs Monterrey?

Ojo con esto, porque sí, la directiva de Monterrey pidió a los comisarios reportar todo lo sucedido tras el partido. Pero eso no significa que podrían suspender a los jugadores para el juego de vuelta ni mucho menos.

La cosa podría quedar en una multa para el Inter Miami, y eso quien sabe, dado que nomás fueron conatos de bronca, pero tampoco pasó a mayores. Ninguno de los dos equipos ha emitido algún comunicado al respecto.

Te puede interesar