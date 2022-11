Paco Memo Ochoa es uno de los personajes más importantes actualmente en México, su popularidad después de atajar el penal ante Lewandowski se fue por los cielos.

Que si ponemos su cara en un billete, que si se le pone su cara al Ángel de la Independencia y más posibles homenajes que se piensan para el portero de la Selección Mexicana.

Memo Ochoa sabe que hizo algo histórico ante Polonia, porque fue el primer portero mexicano en atajar un penal en partido de Mundial desde Inglaterra 1966.

Foto: Reuters

Peeeeeeeeeeeero, ya quiere darle vuelta a la página de Polonia y pensar en el siguiente rival, Argentina, y de paso tener la oportunidad de cobrar revancha de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

¿Por qué revancha? Porque una victoria de México dejaría afuera a Argentina en la fase de grupos y le cobraría aquellas eliminaciones consecutivas, donde Paco Memo sí estaba con México, pero no jugó ninguno de los dos partidos.

Foto: Agencia Mexsport

Las palabras de motivación de Paco Memo Ochoa antes de enfrentar a Argentina

El héroe ante Polonia, habló ante medios locales y lanzó unas palabras motivacionales para no tenerle miedo a Messi ni Argentina -menos, tras la derrota ante Arabia-.

“A mí no me gusta el, ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el, ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles“, dijo Memo Ochoa.

Foto: Getty Images

Con esta motivación y tras el penal atajado, el portero de la Selección Mexicana sabe que una victoria ante Messi y Argentina es más que posible, incluso con la dificultad que eso implica.

“Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor“, agregó.

¿Quién dijo miedo?