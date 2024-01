Necaxa Femenil y su cambio radical tras la salida del DT Jorge Gómez

Lo que necesitas saber: Necaxa Femenil lleva 4 puntos en dos partidos, la mitad de los sumados el torneo anterior en 17 juegos. Se nota un cambio radical tras la salida del DT Jorge Gómez, quien fue acusado de acoso

Sólo van dos jornadas del Clausura 2024, de acuerdo, pero es que neta estamos hablando de un equipo totalmente diferente. Necaxa es otro club en la Liga MX Femenil y claro, imposible no pensar que mucho tiene que ver la salida del DT Jorge Gómez, quien fue acusado de acoso y violencia de género con las jugadoras.

Necaxa lleva 4 puntos de 6 disponibles, además de conseguir un histórico empate con América, equipo que acostumbraba a pasarles por encima. De hecho, por ahí si hubiera VAR en la Liga MX Femenil, Necaxa se hubiera llevado el triunfo contra las subcampeonas.

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

Necaxa Femenil juega mucho mejor en el Clausura 2024

No es exageración decirlo y quienes sigan la Liga MX Femenil lo saben. Jugar un partido de futbol parecía más una tortura que una profesión para las jugadoras de Necaxa Femenil. Junto a Mazatlán podemos considerarlas como uno de los peores equipos en la historia de esta rama surgida en 2017.

Acostumbran terminar en las últimas posiciones cada torneo, neta nomás porque existe Mazatlán no son las peores. Pero en este Clausura 2024 todos nos preguntamos dónde quedó ese mal equipo.

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

Debutaron venciendo a Cruz Azul de visita y le sacaron el empate al América. Fue apenas el segundo empate de las Centellas contra las Águilas en la historia de la Liga MX Femenil.

Van sólo dos jornadas, de acuerdo, pero más allá de los resultados, resaltamos el juego tan distinto del Necaxa Femenil. En anteriores torneos se les veía incluso hasta inocentes en ciertas jugadas, y ahora no es como que ya sean las súper centellas, pero al ver sus partidos queda claro que tienen mucha más idea del juego.

La defensa se escalona bien, hay menos pases imprecisos al salir con el balón, a la guardameta Valeria Martínez se le ve más segura en la portería y Danielle Fuentes muestra que puede ser letal al ataque.

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

Lo más importante es ver la actitud de las jugadoras. Definitivamente algo cambió en el vestidor y en la confianza del equipo.

"?? ???????? ?????????…" ✨



Escucha las reacciones de Valeria Martínez, arquera de @NecaxaFemenil ? pic.twitter.com/jgGTNwxN6K — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 12, 2024

El mal paso de Necaxa Femenil con Jorge Gómez

Necaxa terminó con 8 puntos en el Apertura 2023 con Jorge Gómez tras 17 jornadas. Un torneo antes, también con Jorge Gómez como DT, sumaron sólo 6 puntos en los mismos 17 partidos. Este torneo suman ya 4 unidades y, lo dicho, apenas van dos juegos.

Los números revelan un cambio radical que sin duda deberá reflejarse más y más con el tiempo, pero como decíamos antes, imposible no pensar que algo cambió internamente (para bien) con la salida de Jorge Gómez.

Se trata del DT acusado de acoso y violencia de género por 5 denunciantes anónimas. Lo señalaron de condicionar los minutos de juego a cambio de presentarse a fiestas donde bebían alcohol y quería tener relaciones sexuales con ellas.

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

Necaxa Femenil activó un protocolo para proteger a las jugadoras sin confirmar las acusaciones. Jorge Gómez negó todo, pero renunció al club denunciando que incluso sufrió amenazas hacia su familia por las acusaciones.

Pero hay más razones para entender el buen inicio del Necaxa Femenil

Corroborar si hubo o no acoso le corresponde a las autoridades en caso de que se presente una denuncia formal. Al parecer el caso se cerró con la renuncia de Jorge Gómez, por eso no estamos diciendo que su salida es la única razón del cambio radical en Necaxa Femenil ni mucho menos que sea culpable.

Elegir a Miguel Ramírez como su sucesor también es un punto clave. Se trata de un entrenador que ha trabajado en Necaxa desde el 2010, formando las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20, Segunda División, Sub 23 y a las propias Centellas. Conoce bien a las jugadoras y ellas a él.

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

Además, el mal ambiente en el vestidor que quizá se vivía en Necaxa Femenil viene desde antes de la era de Jorge Gómez. Meses antes de su llegada al banquillo de Centellas, el exentrenador Gerardo Castillo declaró tras un partido con Pumas que sus jugadoras apenas llegaban el balón al medio campo, por lo que no sabía qué hacer para mejorar los resultados.

“Yo pongo la cara, pero me voy con la cola entre las patas, hasta me da vergüenza (…) Te dicen: ‘Perdón, profe, pudimos hacer más y se me fue la marca’… Bueno, qué te digo, ya no tengo palabras, se me acabaron”.

Para cerrar, veamos cómo la afición ve el cambio radical de Necaxa Femenil y lo refleja en los comentarios hacia el equipo. Veremos con el paso de los partidos si este cambio es de verdad o sólo son chispazos, pero definitivamente a las jugadoras se les nota con una actitud muy distinta.

“Qué buena sorpresa Necaxa… felicidades… el caballo negro esta temporada”

“La entrega de ayer es digna de resaltar pero la idea que se empieza a mostrar, el perder el miedo a enfrentar a un equipo superior en el papel es lo más importante”

“Orgullosos de ellas debemos estar… 4 puntos de 6 posibles, que sigan con esa garra y llegarán lejos esta temporada”

“Las limitaciones están en la mente, ustedes pueden lograr sus metas, hoy demostraron que con buen futbol, orden y esfuerzo se consiguen los resultados”

“Si con esas ganas jugara la varonil, otra cosa seria”

Foto: Necaxa Femenil (Facebook)

