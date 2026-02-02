Lo que necesitas saber: El último juego de NFL en México se dio en 2022 y van cinco en total hasta ahora.

¡La NFL vuelve a México! Tal como adelantó Roger Goodell el año pasado, tendremos partido en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) este 2026, el primero luego de cuatro largos años de espera.

49ers, 2026 / Foto: @NFL

Ya es oficial el juego de NFL en México este 2026

Y es que aunque ya habíamos tomado como confirmación las palabras de Roger Goodell, cuando dijo que volverían a la Ciudad de México este año, faltaba el anuncio oficial de la propia liga y ya lo tenemos.

Lo mejor de todo esto es que el acuerdo con Banorte es por tres años, así que tendremos NFL en nuestro país al menos hasta la temporada de 2029.

De momento no se han anunciado de manera oficial los equipos ni la fecha en la que se jugará el partido…

Aunque durante conferencia, el comisionado de la NFL adelantó que será en diciembre de 2026 y al ser cuestionado, no confirmó ni negó que 49ers puedan ser anfitriones del partido.

Anuncio del regreso de la NFL a México // X:@nflmx

¿Cuándo fue la última vez que hubo juego de NFL en México?

Lo dicho, desde aquel 2022 no disfrutábamos un partido de NFL en México. 49ers y Cardinals se rifaron el 21 de noviembre de ese año, con triunfo para San Francisco por paliza.

Este 2026 será ya el sexto partido de temporada regular que se juega en México, ¿recuerdas los otros cinco? Acá van:

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Juego de NFL en México / Foto: David Leah, MexSport

Habrá que esperar todos los detalles de este emocionante regreso de la NFL a nuestro país. En cuanto sean anunciados, por acá los estaremos actualizando.