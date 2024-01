Lo que necesitas saber: Ricardo García, Carlos Rosado, Mariana Morales y Sopitas coinciden en que Detroit no podrá contra los Rams

¿Están listos y listas para el inicio de los playoffs de la NFL? Ahora sí arranca el camino hacia el Super Bowl, después de 18 semanas de temporada regular y de los 32 equipos que comenzaron la campaña en septiembre del 2023, ya sólo nos quedan 14 franquicias, tres en cada conferencia.

De estas 14 franquicias sobrevivientes saldrán los dos equipos que jugarán el Super Bowl LVIII el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, y donde juegan como locales los Raiders.

¿Quiénes llegarán al Super Bowl 2024?

Esa es la gran pregunta, así que nos dimos a la tarea de consultar a expertos y expertas, quienes nos compartieron sus picks desde las ronda de comodines hasta las finales de conferencia.

Tanto Mariana Morales, como Carlos Rosado, Ricardo García, analistas y comentaristas en Fox Sports, y claro, Sopitas, coinciden en que el Super Bowl del 2024 se jugará entre los San Francisco 49ers y los Baltimore Ravens, los líderes de cada conferencia, aunque en el camino vaticinan una que otra sorpresa, como el hecho de que los Rams le darán en la torre a los Detroit Lions, a pesar de que éstos juegan de local en la ronda de comodines.

¿Quiénes superan la ronda de comodines en los playoffs de la NFL?

Aquí te dejamos las predicciones de cada uno de ellos, para que les eches un ojo por si le quieres meter una lana a estos playoffs o por si quieres tener pasos seguros en el Super Bowl Challenge de la NFL.

Houston Texans vs Cleveland Browns

Mariana Morales: La defensiva de los Browns se va a llevar la victoria

Carlos Rosado: Será un gran duelo, la ofensiva de los Browns, pero confío en el novato C.J. Stround y puede ser la pieza que le ayude a Houston a ganar este partido, así que me quedó con Houston para jugar contra Baltimore.



Será un gran duelo, la ofensiva de los Browns, pero confío en el novato C.J. Stround y puede ser la pieza que le ayude a Houston a ganar este partido, así que me quedó con Houston para jugar contra Baltimore. Sopitas: Voy con Cleveland, me gusta esa defensa.

Ricardo García: Ya está de regreso C.J. Stround y para mí los Texans logran la victoria y vengan la derrota que tuvieron en temporada regular.

Joe Flacco, con los Cleveland Browns / Getty Images

Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins

Mariana Morales: Aunque los Dolphins están jugando bastante bien, los Chiefs son casi invencibles en casa, así que me voy a ir con los Chiefs.

Carlos Rosado: La defensiva los había soportado en las últimas semanas, pero creo que la defensiva de Kansas City le va a robar balones a Tua y lograrán detener a la ofensiva de Miami y se enfrentará a los Bills en la divisional.

Sopitas: Mahomes en casa, obviamente nunca se le apuesta en contra.

Ricardo García: Es cierto que los Chiefs no han estado jugando bien en esta temporada y no tienen la ofensiva explosiva de la temporada anterior, pero pongo a Kansas City avanzando a la siguiente ronda.

Patrick Mahomes, MVP del Super Bowl LVII/Getty

Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers

Mariana Morales: El espectáculo de Josh Allen se va a llevar la partida.

Carlos Rosado: Confío en que Josh Allen se puede llevar el partido.

Sopitas: Claramente Buffalo.

Ricardo García: Mis amigos de los Steelers están dentro de la postemporada, pero será la Bills Mafia la que avance en esta fase.

Josh Allen en modo MVP de NFL – Foto: Getty Images

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers

Mariana Morales: Si bien a los Eagles no les ha ido del todo bien, este partido se lo lleva la experiencia y van a ganar los Eagles.

Carlos Rosado: Philadelphia viene decayendo, pero la experiencia les va a ayudar a ganar este partido. Tampa Bay ha jugado bien, peor también ha cometido equivocaciones. La experiencia de Nick Sirianni (coach) y Jalen Hurts les permitirá llevarse el pase y jugarán contra los Dallas Cowboys.

Sopitas: Híjole, voy con Philadelphia

Ricardo García: Me voy con la experiencia de los Eagles, son los campeones defensores y los pongo avanzando a la fase divisional.

Lamar Jackson podría o no seguir con los Ravens – Foto: Getty Images

Detroit Lions vs Los Angeles Rams

Mariana Morales: Jared Goff visita a su exequipo, sin embargo los Rams se llevan este duelo

Carlos Rosado: El favorito es Detroit, pero los Rams han jugado muy buen futbol americano en las últimas semanas con el gran trabajo de Sean McVay, así que creo que ganarán los Rams y se enfrentarán por tercera vez en esta temporada a San Francisco.

Sopitas: Voy con los Rams

Ricardo García: Este es un duelo atractivo, con Matthew Stafford regresando a Detroit, el equipo con el que jugó gran parte de su carrera. Para mí aquí se dará la primera gran sorpresa de la Conferencia Nacional y pongo a los Rams venciendo a los Lions.

Los Rams

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers

Mariana Morales: La tercera es la vencida y los Cowboys se llevan este partido

Carlos Rosado: Dallas ha hecho una buena temporada de local y le van a ganar a los Packers, aunque no será nada fácil.

Sopitas: Voy con Dallas

Ricardo García: Jordan Love ha tenido un gran cierre de temporada, pero me voy con Dak Prescott y los Dallas Cowboys.

Dak Prescott / Getty Images

El camino rumbo al Super Bowl desde la ronda divisional

Mariana Morales: Ravens vs Browns. Los dos equipos se conocen bastante bien, pero yo voy con Lamar Jackson. Después Chiefs vs Bills ya se han enfrentado anteriormente y los Chiefs suelen ganar sin embargo, esta vez me voy a ir con Buffalo. La final será Buffalo vs Baltiore y voy con los Ravens

En la Nacional, los 49ers tienen un equipazo y se lo van a llevar ante los Rams. Dallas lo va a ganar para llegar a la final de conferencia entre los Cowboys y 49ers, pero este partido será en San Francisco y la localía va a pensar bastante, así que San Francisco se lleva este duelo

Las predicciones de Mariana Morales

Carlos Rosado: San Francisco gana a los Rams y en la otra llave voy a optar por los Cowboys, porque ganaron en casa de Philadelphia y aunque dividieron triunfos en la temporada (Eagles ganó en Dallas), me voy a quedar con los Vaqueros ¿Qué les parece esta final en la Conferencia Nacional entre Dallas y 49ers? Yo creo que lo gana San Francisco



En la Americana, Baltimore en contra de Houston, los Ravens ha jugado gran futbol americano en tras facetas del juego y Lamar Jackson va para MVP . Buffalo contra Kansas City, ganará Buffalo y contará con revancha. En la antesala, Baltimore es un equipo más completo, ganará y estará en el Super Bowl.

Carlos Rosado va así en los playoffs NFL

Sopitas: San Francisco se despachará a Rams y Dallas entusiasmará a su afición llegando a la final de conferencia, así que tendremos una final de conferencia como en los 90, un clásico entre Dallas y San Francisco, que se llevará San Francisco.

Ravens vs Browns: Voy con Baltimore. El Kansas vs Billssse lo doy a los Chiefs y la final sería Kansas vs Baltimore y ahí voy con la lógica, con los Ravens de Lamar Jackson que regresarían al Super Bowl.

Predicciones de Sopitas en los playoffs de la NFL

Ricardo García: Los Texans llegan hasta aquí ante Baltimore y los Ravens avanzan. Se espera un duelazo, pero serán los Bills los que eliminen a los Chiefs Buffalo en contra de los Ravens por el campeonato de la conferencia americana, y me voy con los Ravens.

En la Nacional, tenemos a Philadelphia que sería eliminado por San Francisco Dallas avanza y los 49ers van a terminar enfrentándose a los Cowboys y aquí pongo a San Francisco como el primer sembrado de la Nacional y se van a Las Vegas al Super Bowl.

Ricardo García y sus predicciones en playoffs de la NFL

Te puede interesar