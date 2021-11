Durante la gala de los Premios The Best de la FIFA, hay una categoría sumamente especial y es el Premio Puskás, que se entrega al mejor gol de la temporada. Se dieron a conocer los 11 nominados y uno de la Liga MX Femenil está entre los 11 candidatos.

Primero dieron a conocer a los nominados del Premio The Best en todas sus categorías y por si no los recuerdas, AQUÍ te dejamos a los candidatos. Pero no habían mencionado a los candidatos del Premio Puskás y hasta este lunes 29 de noviembre los pudimos conocer.

Daniela Sánchez de Querétaro Femenil está entre los candidatos al mejor gol del año, no tendrá una tarea sencilla de ganar, porque los candidatos que la acompañan, son unos verdaderos golazos. Aquí lo importante, es la vitrina que tendrá la Liga MX Femenil en una gala que verán millones de personas.

Son Heung-Min fue el ganador del Premio Puskás en el 2020 y un nuevo golazo le quitará tal distinción y aquí les dejamos los videos de todos los nominados para que ustedes saquen sus conclusiones, aunque nuestro favorito es el de Daniela Sánchez.

Los nominados al Premio Puskás en la gala The Best 2021

Luis Díaz

Compañero del ‘Tecatito’ Corona en el Porto, el mediocampista colombiano tuvo una Copa América espectacular y lo demostró con un golazo contra Brasil, un rival nada sencillo. Este gol de Luis Díaz es uno de los nominados al Premio Puskás.

Gauthier Hein

El futbol francés está bien representado con Gauthier Hein del Auxerre. El 10 de abril del 2021, se midió ante el Chamois Niortais. Hein hizo el segundo gol para su equipo y el que sellaría la victoria, un auténtico golazo ‘Maradoniano’ con toque de Zidane.

Érik Lamela

Un jugador de esos que no marca tantos goles, pero cuando anota es una pasada. Al Arsenal le tocó sufrir uno de estos tantos y ya con decirles que fue de rabona, es más que suficiente para saber que fue un auténtico golazo candidato al Premio Puskás.

Valentino Lazaro

Un gol de escorpión ya ganó un Premio Puskas, fue el de Olivier Giroud con el Arsenal y en estos Premios Puskás del 2021, un nuevo escorpión está entre los nominados. Valentino Lazaro fue el encargado de anotar un golazo, que hasta nos recordó a aquel de Landín.

Riyad Mahrez

Su excelente calidad la demuestra semana a semana con el Manchester City, pero cuando a Riyad Mahrez le toca ir con la Selección de Argelia, también es capaz de regalarnos joyas como ésta. Un control de balón orientado espectacular y una gambeta digna de la élite.

Sandra Owusu-Ansah

Podría pensarse que cada vez se hacen menos goles de media distancia, pero no es así, Sandra Owusu-Ansah dio muestra de que los goles de mayor distancia son hermosos. El Premio Puskás nominó a este golazo de golpeo esquicito y desde más de 25 metros.

Vangelis Pavlidis

Los goles ‘Maradonianos’ fue un legado que nos dejó el gran Diego, pero cada año en el Premio Puskás vemos varios goles de este estilo. Vangelis Pavlidis demostró que el suyo es fuerte candidato a llevarse el premio y después de dejar en el suelo a varios defensores, tiene un buen argumento.

Daniela Sánchez

Con bombo y platillo presentamos el gol de Daniela Sánchez de la Liga MX Femenil en los Premios Puskás. Un gol que valió los tres puntos y una nominación. Vale la pena verlo una y otra y otra y otra vez porque el golpeo de balón es fenomenal y la puso en el ángulo, no se podía más esquinado.

Patrick Schick

La Eurocopa 2020 vio uno de los mejores goles del año, Patrick Schick demostró un golpeo de balón inigualable y desde la media cancha. La comba que hizo el balón fue maravillosa y el portero escocés no pudo hacer nada más que mirar el balón en el fondo de la red.

Mehdi Taremi

El Porto anda con todo en este 2021 y los Premios Puskás, dos de sus jugadores están nominados. El gol que le hizo al Chelsea tiene un grado de dificultad muy alto. Hizo una chilena a lo Hugo Sánchez en la Champions League.

Caroline Weir

En un Derbi de Manchester y de vaselina, así son las credenciales que tiene Caroline Weir para competir por el Premio Puskás 2021. Un golazo y no sólo por el golpeo, sino por un recorte previo para acomodarse el balón para el disparo.