Lo que necesitas saber: En el GP de Hungría e Italia se implementará un nuevo formato para la Clasificación.

Sí de por si la sesión de Clasificación hace sufrir a Checo cada fin de semana, la Fórmula 1 confirmó que probará un nuevo formato para el Gran Premio de Hungría y en caso de que funcione se quedará de forma definitiva a partir de la siguiente temporada.

Aquellos que logren sacarle todo el jugo a sus neumáticos no tendrán problemas y casualmente esa es una de la fortalezas del mexicano, así que no todo está perdido. Cada piloto tendrá a su disposición solo un compuesto por cada fase de la Qualy, no te preocupes, aquí te explicamos todo.

¿En qué consiste el nuevo formato de clasificación?

La sesión de clasificación será el esté sábado 22 de julio en punto de las 8:00 horas (tiempo de México) y se correrá como normalmente se hace, con tres filtros para determinar a la parrilla de salida, el único cambio que se implementará será en el los neumáticos, aunque sí llueve en el Húngaro Ring la historia podría distinta.

Cada uno de los pilotos estará obligado a usar únicamente el compuesto duro en la Q1, el medio en la Q2 y el blando para la Q3, así que nadie podrá experimentar ni ‘guardar’ para los momentos más importantes de la Qualy, como generalmente sucede.

Q1 Neumático duro 20 pilotos Q2 Neumático medio 15 pilotos Q3 Neumático blando 10 pilotos

Aunque podrán disponer de varios juegos por cada tanda de la Qualy, es decir que, para la Q1 tendrán disponibles tres juegos de neumáticos, mientras que, para la Q2 y Q3 serán cuatro, a lo único que están obligados es a usar el mismo compuesto, pero cada equipo determinará sí echan manos de nuevos o usados.

Húngaro Ring vía IG

¿Cuál es la intención de la F1 con esto?

Una de las intenciones de la F1 con este nuevo formato es darle igualdad de competencia a todos los. pilotos y lo que se podría traducir en un mejor espectáculo, ya que lo realmente lo que se busca es captar más interés de parte de los aficionados, hacer más atractivas las sesiones.

Aunque también es un pequeño cambio para volver al ‘Gran Circo’ un poco más amigable con el medio ambiente, pues con menos número de neumáticos la huella de carbono se reduce considerablemente al tener menor cantidad de compuestos que transportar, pues para Hungría se anunció que cada piloto solo tendrá a su disposición 11 juegos de llantas en lugar de 13.

¿Cuales son los horarios del GP de Hungría?

Sopitas.com

¿En dónde más se aplicará esté formato?

Este ‘nuevo formato’ de Qualy se aplicará de nueva cuenta en el Gran Premio de Italia del 3 septiembre, serán las únicas dos veces en la temporada y de eso dependerá sí se queda o no de forma definitiva en la F1.

Desde hace cinco fines de semana Checo no ha logrado clasificar a la Q3 e históricamente en el Húngaro Ring no suele tener sus mejores actuaciones los sábados, así que con todo y el nuevo formato, el mexicano necesita dejar atrás esa ‘maldición’ que lo persigue, sí es que quiere volver a pelar por la victoria como al inicio de la temporada.

Te puede interesar