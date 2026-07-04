Lo que necesitas saber: Habrá un operativo especial para el México vs Inglaterra luego de la tragedia después de la victoria ante Ecuador

La muerte de distintos aficionados durante los festejos en el Ángel llegó a oídos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento. Guillermo Ochoa mandó su pésame a los familiares de las víctimas, pero aprovechó el tema para enviar un mensaje a quien tenga la intención de salir tras el México vs Inglaterra.

Memo Ochoa en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Memo Ochoa pide festejar en paz y cuidándonos tras el México vs Inglaterra

En conferencia de prensa desde el CAR, Ochoa pidió a la gente seguir apoyando a la Selección Mexicana como han hecho hasta ahora, pues el impulso se siente en la cancha y confían en que eso les ayude a vencer a Inglaterra.

Sin embargo, pidió que no se repita la tragedia ocurrida en el Ángel tras el triunfo frente a Ecuador.

“A la gente pedirles que sigan como van, que sigan disfrutando y también que nos cuidemos; entre mexicanos debemos cuidarnos y debemos tomar conciencia. Ojalá que festejemos cuidándonos”.

Foto: Mexsport

También pide cuidar las calles y monumentos

Memo Ochoa bromeó con la posibilidad de que Javier Aguirre los deje ir al Ángel a festejar también, no sin antes pedir que, quien salga a las calles, lo haga con responsabilidad.

“Festejemos todos cuidándonos, con alegría, en paz, cuidando nuestras calles, nuestros monumentos y nuestro país. Es responsabilidad de todos cuidar de nuestra gente”.

Foto: Mexsport