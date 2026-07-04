Lo que necesitas saber:
Habrá un operativo especial para el México vs Inglaterra luego de la tragedia después de la victoria ante Ecuador
La muerte de distintos aficionados durante los festejos en el Ángel llegó a oídos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento. Guillermo Ochoa mandó su pésame a los familiares de las víctimas, pero aprovechó el tema para enviar un mensaje a quien tenga la intención de salir tras el México vs Inglaterra.
Memo Ochoa pide festejar en paz y cuidándonos tras el México vs Inglaterra
En conferencia de prensa desde el CAR, Ochoa pidió a la gente seguir apoyando a la Selección Mexicana como han hecho hasta ahora, pues el impulso se siente en la cancha y confían en que eso les ayude a vencer a Inglaterra.
Sin embargo, pidió que no se repita la tragedia ocurrida en el Ángel tras el triunfo frente a Ecuador.
“A la gente pedirles que sigan como van, que sigan disfrutando y también que nos cuidemos; entre mexicanos debemos cuidarnos y debemos tomar conciencia. Ojalá que festejemos cuidándonos”.
También pide cuidar las calles y monumentos
Memo Ochoa bromeó con la posibilidad de que Javier Aguirre los deje ir al Ángel a festejar también, no sin antes pedir que, quien salga a las calles, lo haga con responsabilidad.
“Festejemos todos cuidándonos, con alegría, en paz, cuidando nuestras calles, nuestros monumentos y nuestro país. Es responsabilidad de todos cuidar de nuestra gente”.
A propósito de lo que dice Memo Ochoa, autoridades capitalinas como la Secretaría de Seguridad hicieron un llamado a evitar el trend de hacer volar a las personas por los riesgos que implica. Además, habrá un operativo con el fin de controlar mejor la seguridad en la ciudad para el México vs Inglaterra, para que lo cheques (justo AQUÍ) si planeas salir a festejar luego del partido.