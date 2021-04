Paola Pliego insta a CONADE a cumplir la sentencia; no va a Tokio 2020 con Uzbekistán

Paola Pliego dio un nuevo golpe en contra de la CONADE, después de que la décima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a favor de la esgrimista, luego de que se confirmara la sentencia de 15 millones de pesos a favor de la atleta, luego de desestimar la apelación por parte de la institución, que ahora es dirigida por Ana Gabriela Guevara.

Esto significa que las instancias se le terminan a la CONADE y su última carta es presentar una nueva apelación ante instancias federales, sin embargo, el equipo de abogados de la esgrimista que ahora representa a Uzbekistán. hicieron un llamado a la institución para cumplir de manera voluntaria dicha sentencia y así poner fin al caso, de lo contrario se mantendrán en la lucha legal hasta agotar las instancias.

“Lo deseable es que se diera el cumplimiento voluntario de la sentencia”, dijo Alberto Román, abogado de Paola Pliego, en una conferencia de prensa. En caso de una nueva apelación, el juicio podría tardar cerca de seis meses, “aunque por la pandemia puede tardar más”, antes de conocer la sentencia definitiva.

“No cumplir de manera voluntaria no deja una buena imagen para el gobierno, pues CONADE, una institución del gobierno, no está cumpliendo con la sentencia de otra institución del propio gobierno, que en este caso es el poder judicial”, agregó Alberto Román.

¿Qué pasó con Paola Pliego?

En 2016, previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se dio a conocer que la esgrimista mexicana causaría baja de la delegación mexicana pese a que ya contaba con plaza olímpica.

La CONADE informó que la esgrimista queretana había arrojado positivo a un control antidoping por la sustancia de modafilino. El control antidopaje fue realizado en el laboratorio de la misma CONADE, el cual fue cerrado en 2019.

Esa misma prueba fue analizada en otro laboratorio, en Alemania, en la ciudad de Colonia, y no se encontró la sustancia de modafilino, ni alguna otra sustancia prohibida. Sin embargo, cuando llegaron los resultados del laboratorio alemán, los Juegos Olímpicos ya habían finalizado.

En el siguiente año, Paola ganó tres medallas de oro para México en otras competencias, pero fue vetada de competencias internacionales por la propia Federación Mexicana de Esgrima sin que le dieran explicaciones.

Ante esta situación, Paola Pliego lanzó una demanda en contra de la CONADE, entonces dirigida por Alfredo Castillo. Actualmente, la CONADE es dirigida por Ana Gabriela Guevara y durante su administración se dio el primer fallo a favor de Pliego, con sentencia de 15 millones de pesos a favor de la esgrimista.

Sin acercamientos de CONADE

Pese al cambio de administración en 2018, cuando Alfredo Castillo fue sustituido por Ana Gabriela Guevara, Pliego no ha tenido comunicación ni acercamientos por parte de la CONADE. “Nunca recibí ni una disculpa ni explicación de las personas involucradas”.

Pese a que CONADE acepte la sentencia, aseguró que los 15 millones de pesos no curan la herida que significó perderse los Juegos Olímpicos de Río, pero mantiene la pelea para provocar un antecedente “para que ningún otro atleta se vea en la misma situación”.

“Lo único que les digo (a CONADE e involucrados) es que es una oportunidad para hacer lo correcto y cumplir la sentencia”, indicó.

Paola Pliego tampoco va a Tokio 2020

Pliego dejó de competir para México en 2017 y desde 2018 representa a Uzbekistán, sin embargo el tiempo no alcanzó para conquistar los puntos suficientes para buscar un boleto olímpico.

“Me cambié un poco tarde (de nacionalidad) porque no pude competir en clasificatorios, entonces no voy a ir a Tokio y me estoy preparando para París 2024”, mencionó.

“Con el nuevo país ya es un proyecto muy aparte, y es enfocarnos en los Juegos Olímpicos de París 2024”, explicó.

Por ahora, Paola Pliego ha tratado de alejarse del esgrima mexicano, pues “me duele no poder competir por mi país”, y aunque le desea éxito al esgrima mexicano, por ahora “son cosas que trato de dejar atrás, lo importante para mí es darme fuerza de esta situación, convertir algo malo en un impulso, y es algo que intentó todos los días”.