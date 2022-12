El día en que a Pelé se olvidó ondear la bandera a cuadros en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El Gran Premio de Brasil del 2002 quedó marcado para la historia por una anécdota y es que Michael Schumacher cruzó la meta seguido de su hermano, Ralf, sin que nadie ondeara la bandera a cuadros, y el responsable de ello era Pelé.

Pelé no vio el final de la carrera

El mejor jugador de todos los tiempos fue invitado de honor para el Gran Premio en el circuito de Interlagos para ondear la bandera a cuadros, como suele hacerse en la actualidad, para relacionar de alguna la Fórmula 1 con otros mundos.

Sin embargo, a Pelé se le fue el avión y cuando los hermanos Schumacher se acercaban a la meta, el exfutbolista de plano se volteó, se perdió el final de la carrera y ni luces hubo sobre la bandera a cuadros, por lo cual la imagen fue calificada como uno de los momentos más vergonzosos en la historia del Gran Circo.

La culpa fue del director de la carrera… según O’Rei

Tiempo después, Pelé fue cuestionado sobre este incidente y aseguró que en realidad no fue distracción suya, sino del director de la carrera, quien había prometido avisarle con tiempo para que pudiera sacar la bandera.

“El director del circuito me dijo: ‘Mira, cuando se acerque el auto, a unos 800 metros, te voy a tocar, así que relájate, no tienes de qué preocuparte’. Llegó el final de la carrera, vi cómo llegaban Schumacher y su hermano, pero el director no me tocaba y ya se estaba haciendo tarde, así que me preparé para dar el banderazo, pero justo antes de que la bajara, me tocó el director.

“Cuando voltee Schumacher ya había pasado. Le dije: ‘¿Por qué me tocas ahora? Tendrías que haberlo hecho antes’. Me contestó con un ‘lo siento, lo siento’. Entonces levanté la bandera. La gente se burla, pero di el banderazo cuando acababa de pasar la meta”, contó el brasileño.

Pelé estuvo presente en otras ediciones del Gran Premio de Brasil y convivió con Michael Schumacher en diferentes escenarios, dentro y fuera de las pistas.