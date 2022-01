7 quarterbacks que podrían convertirse en el heredero de Ben Roethlisberger en Steelers

Estamos cada vez más cerca de decir adiós a uno de los mejores mariscales de campo en la historia de los Steelers y de toda la NFL. Ben Roethlisberger se despedirá de los emparrillados con algunos campeonatos y un sinfín de pases de anotación, aunque también con la posibilidad de meterse a playoffs otra vez.

‘Big Ben’ dejará un hueco muy difícil de llenar en la franquicia de los Steelers, pues por muchos años fue su estandarte y hombre más valioso. Así que suplir a Roethlisberger no es una tarea sencilla, pero que se debe cumplir.

Los Steelers tienen la difícil misión de buscar un nuevo mariscal para corto, mediano y largo plazo. Es ahí donde viene la parte interesante para toda la dirigencia de los Acereros, pues tienen que encontrar el jugador ideal para seguir con las temporadas victoriosas.

Si bien, elegir al nuevo QB no es tarea sencilla, mucho menos cuando las posibilidades para obtener uno de los mejores prospectos del draft no son elegibles porque los Steelers no tienen las primeras selecciones, así que tienen que echarle un ojo a la agencia libre.

¿Quiénes son los quarterbacks que podrían tomar el lugar del ‘Big Ben’?

Aaron Rodgers, la opción soñada para sustituir a Ben Roethlisberger

La continuidad de Aaron Rodgers con los Packers es pura incertidumbre porque puede quedarse otra temporada, ir a 49ers que es el equipo de sus amores, retirarse o hasta elegir a otro equipo… ahí es donde entran los Steelers, que podrían hacer todo lo posible por sumarlo a su equipo.

La única cuestión es que Steelers se tendría que deshacer de varios jugadores para poder hacerle un huequito a Aaron Rodgers y no sólo eso, también le tendrían que mejorar la línea ofensiva y el dinero no es infinito en Pittsburgh.

Kenny Pickett: actual QB de la universidad de Pittsburgh

Ya conoce la ciudad, sabe lo que significa el futbol americano y los Steelers para la ciudad de Pittsburgh, así que podría parecer que es una opción más que ideal. Además, con la universidad logró un récord de 11 ganados y tres perdidos.

Está en su año senior en la universidad; es decir, estará en el Fraft 2022 y sus cuatro mil 319 yardas en la temporada 2021 y sus 42 pases de anotación, lo hacen un objetivo para los Steelers y que pueda cubrir el lugar de Ben Roethlisberger.

¿Por qué Steelers dejaría pasar a Kenny Pickett? La respuesta es sencilla, no tienen las primeras selecciones de draft y con algunos equipos pensando en llevarse QB, se lo ganarían. Por si fuera poco, esas selecciones para el Draft las podrían aprovechar en jóvenes para posiciones en las que necesitan y buscar QB en la agencia libre.

Russell Wilson y la agencia libre

Parece que el tiempo de Russell Wilson en Seattle ya terminó, pues el equipo se encuentra en un bache y después de muchas temporadas ganadoras, la están padeciendo con todo y uno de los mejores QB’s de toda la NFL y está comprobado.

La salida de Wilson de los Seahawks, está en el aire (al igual que la de Aaron Rodgers con Packers), como se puede quedar toda su carrera en Seattle, como puede irse directo a la agencia libre y buscar equipo o podría aceptar una posible oferta de los Steelers para ser el sucesor de ‘Big Ben’.

El tope salarial siempre será un problema para algunos equipos, aunque para el 2022 aumentará, pero con grandes jugadores en los Steelers buscando mejoras en su contrato, se ve complicado que Russell pueda entrar de lleno en la carrera para ser QB de Pittsburgh.

Matt Corral: de los mejores prospectos del draft 2022

En el draft 2022, habrá varios equipos luchando por los mejores QB universitarios y uno de ellos es Matt Corral de Ole Miss. Su talento y calidad lo han llevado a ser uno de los mejores jugadores prospectados para las selecciones, entonces, obviamente los Steelers estarían interesados en un jugador de su calidad.

Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeero, al ser de los mejores jugadores (a falta del Combine), saldría en las primeras selecciones del draft, por lo que Steelers se encontraría muy lejos de esos picks y estaría casi descartado para llevarse a Matt Corral como el sustituto de Ben Roethlisberger.

Malik Willis y las diferencias con Ben Roethlisberger

Su versatilidad dista mucho de los que Ben Roethlisberger era para los Steelers, a pesar de que ‘Big Ben’ se aventaba sus buenas carreras. Auburn lo mandó a la universidad de Liberty y en las últimas dos temporadas y en ambas demostró ser una amenaza tanto corriendo el balón como lanzándolo.

Reiteramos, el problema para que Steelers se pueda hacer con un QB joven y que pueda tener mucho futuro con la franquicia, son las selecciones de draft y los mejores prospectos de mariscales, saldrán rápido, aunque con suerte, puede caerle una de estas joyitas.

Mason Rudolph para buscar una oportunidad como titular en Steelers

Si Kenny Pickett es una opción viable por jugar en la universidad de Pittsburgh, con mucha más razón, el QB suplente de Ben Roethlisberger es una inmejorable opción. Mason Rudolph competiría por esa tan ansiada oportunidad de comandar a Steelers.

Ya conoce el sistema de Mike Tomlin, esa es una gran ventaja que tiene y conoce a la perfección el playbook que tienen los Steelers. La cosa, es que Pittsburgh quiere volver a levantar un Vince Lombardi y hay muchas dudas sobre si Mason Rudolph es el indicado para llevar al equipo al Super Bowl.

Carson Strong: una opción colegial

Tampoco es que los Steelers no puedan encontrar una opción de QB en el draft 2022, posiblemente los mejores salgan primeros, pero habrá calidad de sobre y ese es Carson Strong, alguien que puede ser la opción para suplir al ‘Big Ben’.

Para la selección de draft que tenga Pittsburgh, aun desconocemos cuál será la final, pero se puede esperar que sea la mitad o por ahí, tendría la oportunidad de llevarse a Carson a sus filas y con una temporada 2021 de cuatro mil 186 yardas y 36 pases de anotación, no les caería nada mal.

Encaja en el perfil de Ben Roethlisberger, que es más un jugador conocido por sus habilidades para lanzar el balón, decidir correctamente y ser preciso en los pases, que un jugador con mucha movilidad y su desventaja, es una lesión de rodilla que lo afectó en febrero pasado y podría ser crucial para que Steelers lo vea como el siguiente Ben Roethlisberger.