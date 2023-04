La novela está llegando a su fin y Dan Snyder dio un respiro que le quitó un pesote de encima, pues se dice que ya hay un acuerdo para vender a los Commanders, franquicia de NFL.

Desde hace unos meses atrás, se habló de la posibilidad de que Dan Snyder vendiera a los Commanders, de hecho, hasta había algunos interesados en el equipo.

Peeeeeeeeero, pasaban los meses y nada se concretaba. Dan Snyder ya quería deshacerse del equipo de Washington y el resto de los dueños de NFL, tampoco querían ver más a Snyder como dueño.

Dan Snyder, todavía dueño de los Commanders – Foto: Getty Images

¿La razón? Un sin fin de escándalos que sacudieron la franquicia y realmente a toda la NFL, algunos bastante lamentables y por los cuales, el dueño tuvo que pagar millonarias multas.

Desafortunadamente para los Commanders, la cosa está en picada, porque los jugadores calificaron mal al equipo en tratos e instalaciones, tienen un equipo no tan competitivo y la salida del hoyo en el que se encuentran está un poco lejos, pero por lo menos, ya tienen un posible nuevo dueño.

Casco de la franquicia de Washington – Foto: Getty Images

Josh Harris y el grupo de inversionistas que buscan ser nuevos dueños de los Commanders

De acuerdo con la información del Washington Post, una serie de inversionistas liderados por Josh Harris, habrían llegado a un acuerdo con Dan Snyder para la venta de los Commanders.

Básicamente, ya hay principio de acuerdo para que Josh Harris sea el nuevo dueño de la franquicia de Washington, aunque todavía no es definitivo, porque falta presentar este “acuerdo” a la NFL.

Y bueno, la cantidad que desembolsarían para que Dan Snyder acceda a la venta en este supuesto principio de acuerdo, es de seis mil millones de dólares… una cosita de nada.

Dan Snyder, cerca de vender -por fin- a los Commanders – Foto: Getty Images

¿Qué más falta para que se haga oficial el acuerdo? La cosa no es tan fácil para Dan Snyder como aceptar, porque el resto de los dueños de equipos en la NFL, tendrían que aceptar este trato y en mayo, hay una reunión para tratar este tema.

La posible venta por seis mil millones de dólares de los Commanders, le significaría una ganancia bastante buena a Dan Snyder, porque en 1999 compró a la franquicia por 800 millones de dólares.

Dan Snyder en 1999 tras comprar a los Redskins, en aquel momento nombre de la franquicia – Foto: Getty Images

Josh Harris, candidato a dueño del equipo de Washington en la NFL

Harris y ese grupo de inversionistas que buscan hacerse con los Commanders, por lo que se sabe, está conformado por dos personas. Una es Mitchell Rales y el otro es ‘Magic’ Johnson, leyenda de los Lakers y la NBA.

Josh Harris es una persona muy adentrada al deporte, porque es propietario de los 76ers de Philadelphia en la NBA y de los Devils de Nueva Jersey en la NHL, por lo que de deportes, le sabe.

Su fortuna la logró gracias a su trabajo como cofundador de la firma de inversiones Apollo Global Management, así que, dinero no le falta.

Josh Harris, propietario de los 76ers de la NBA – Foto: Getty Images

Mitchell Rales, uno de los inversionistas, no gusta de salir tanto en los medios de comunicación, pero eso no significa que no tenga el capital para la operación de los Commanders.

Es cofundador de Danaher Corporation, empresa dedicada a la ciencia y tecnología, que le ha ayudado a tener un patrimonio –según Forbes– de cinco mil 700 millones de dólares.

La presentación ofical del nuevo nombre de la franquicia de Washington – Foto: Getty Images