¿Quiénes son los 100 mejores jugadores de la NFL, elegidos por los mismos jugadores?

Ser jugador de la NFL no es cosa sencilla, realmente se necesitan más que aptitudes físicas, una mentalidad y disciplina para uno de los deportes de más desgaste, es por eso que los mismos jugadores de la mejor liga de futbol americano eligieron a los mejores jugadores.

Nadie mejor que ellos para tomar la decisión de quién debe encabezar la lista de mejor jugador de la NFL, ellos se conocen no sólo por los entrenamientos, sino por los enfrentamientos que han tenido a lo largo de las temporadas, además de las horas de estudio que hacen sobre los rivales.

Como era de esperarse y tratando de evitar los spoilers de los números más altos en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL, los jugadores en ofensiva son los que tomaron el principal protagonismo, peeeeeero eso quiere decir que los defensivos en lo más alto del listado, tienen más mérito.

No se contaron a los jugadores novatos porque no hay parámetros, pues la lista toma en cuenta a jugadores que compitieron en la NFL durante la temporada pasada. Así que Trevor Lawrence y Justin Fields no podrán entrar en este listado.

La lista de los mejores jugadores de la liga de futbol americano

100. James Robinson | Jacksonville Jaguars

99. Brandon Graham | Philadelphia Eagles

98. Brandon Scherff | Washington Football Team

97. Kyle Juszczyk | San Francisco 49ers

96. Cole Beasley | Buffalo Bills

95. Tre’davious White | Buffalo Bills

94. Jarvis Landry | Cleveland Browns

93. T. J. Hockerson | Detroit Lions

92. Jason Kelce | Philadelphia Eagles

91. Corey Davies | New York Jets

90. Jessie Bates III | Cincinnati Bengals

89. Tristan Wirfs | Tampa Bay Buccaneers

88. Shaquil Barrett | Tampa Bay Buccaneers

87. Allen Robinson | Chicago Bears

86. Marshon Lattimore | New Orleans Saints

85. Zach Martin | Dallas Cowboys

84. Leonard Williams | New York Giants

83. Ryan Tannehill | Tennessee Titans

82. Garett Boles | Denver Broncos

81. Chris Goodwin | Tampa Bay Buccaneers

80. Adam Thielen | Minnesota Vikings

79. Terron Armstead | New Orleans Saints

78. Jeffery Simmons | Tennessee Titans

77. Quandre Diggs | Seattle Seahawks

76. Tyler Lockett | Seattle Seahawks

75. Laremy Tunsil | Houston Texans

74. James Bradberry | New York Giants

73. Trey Hendrickson | Cincinnati Bengals

72. Michael Thomas | New Orleans Saints

71. Baker Mayfield | Cleveland Browns

70. Eric Kendricks | Minnesota Vikings

69. Ryan Kelly | Indianapolis Colts

68. Josh Jacobs | Las Vegas Raiders

67. K. J. Wright | Agente Libre

66. J. J. Watt | Arizona Cardinals

65. Calvin Ridley | Atlanta Falcons

64. Demario Davies | New Orleans Saints

63. Fletcher Cox | Philadelphia Eagles

6.2 A. J. Brown | Tennessee Titans

61. Chase Young | Washington Football Team

60. Corey Linsley | Los Angeles Chargers

59. Jason Pierre Paul | Tampa Bay Buccaneers

58. Tyrann Mathieu | Kansas City Chiefs

57. Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers

56. Justin Herbert | Los Angeles Chargers

55. Keenan Allen | Los Angeles Chargers

54. Grady Jarrett | Atlanta Falcons

53. Justin Jefferson | Minnesota Vikings

52. Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers

51. Za’Darius Smith | Green Bay Packers

50. George Kittle | San Francisco 49ers

49. J. C. Jackson | New England Patriots

48. Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers

47. Stephon Gilmore | New England Patriots

46. Cameron Jordan | New Orleans Saints

45. Justin Simmons | Denver Broncos

44. Christian McCaffrey | Carolina Panthers

43. Lavonte David | Tampa Bay Buccaneers

42. Trent Williams | San Francisco 49ers

41. Jaire Alexander | Green Bay Packers

40. Bradley Chubb | Denver Broncos

39. Kyler Murray | Arizona Cardinals

38. Marlon Humphrey | Baltimore Ravens

37. Darius Leonard | Indianapolis Colts

36. David Bakhtiari | Green Bay Packers

35. Darren Waller | Las Vegas Raiders

34. Chris Jones | Kansas City Chiefs

33. Quenton Nelson | Indianapolis Colts

32. Joey Bosa | Los Angeles Chargers

31. Jamal Adams | Seattle Seahawks

30. Aaron Jones | Green Bay Packers

29. Julio Jones | Tennessee Titans

28. Devin White | Tampa Bay Buccaneers

27. Deforest Buckner | Indianapolis Colts

26. Nick Chubb | Cleveland Browns

25. Bobby Wagner | Seattle Seahawks

24. Lamar Jackson | Baltimore Ravens

23. Khalil Mack | Chicago Bears

22. DK Metcalf | Seattle Seahawks

21. Fred Warner | San Francisco 49ers

20. Dalvin Cook | Minnesota Vikings

19. Budda Baker | Arizona Cardinals

18. Deshaun Watson | Houston Texans

17. Xavien Howard | Miami Dolphins

16. Myles Garrett | Cleveland Browns

15. Tyreek Hill | Kansas City Chiefs

14. Alvin Kamara | New Orleans Saints

13. Jalen Ramsey | Los Angeles Rams

12. Russell Wilson | Seattle Seahawks

11. Stefon Diggs | Buffalo Bills

Top 10 de mejores jugadores de la NFL

10. Josh Allen | Mariscal de campo | Buffalo Bills

El QB de Los Bills dio el salto de la calidad en la temporada pasada en la NFL, no sólo llevó a Buffalo a la postemporada, también estuvo a un paso de disputar el Super Bowl.

9. T. J. Watt | Apoyador | Pittsburgh Steelers

El hermano de J. J. tomó la batuta de la familia y se ha convertido en uno de los defensivos más implacables y temidos por los corredores y mariscales, pues es uno de los mejores linebackers de la NFL.

8. DeAndre Hopkins | Receptor | Arizona Cardinals

Cardinals está armando un trabuco, tiene a uno de los mejores receptores de la NFL en Hopkins, su calidad está demostrada y sus números son prueba del porqué esta hasta arriba del listado de los mejores jugadores.

7. Tom Brady | Mariscal de campo | Tampa Bay Buccaneers

¿Qué más se puede decir sobre Brady? Sus 7 anillos de Super Bowl hablan por él y vuelve para buscar un octavo anillo. Sus compañeros de la NFL, lo siguen considerando en la élite después de 20 años ya en la liga.

6. Davante Adams | Receptor | Green Bay Packers

Si la temporada pasada Green Bay fue el mejor equipo de la conferencia nacional fue en gran parte a las atrapadas de Davante Adams. Pocos en la NFL tienen la seguridad y habilidad que tiene el receptor de los Packers y este 2021 viene más recargado que nunca y con Rodgers en los controles.

5. Travis Kelce | Ala cerrada | Kansas City Chiefs

A pesar de no ser un receptor abierto, tiene más yardas recibidas que muchos en este listado y no es casualidad, es uno de los destinos preferidos de Mahomes. Travis Kelce tiene una combinación de fuerza, talento y además un gran físico para bloquear si es necesario. Un arma perfecta para Kansas City en la NFL.

4. Derrick Henry | Corredor | Tennessee Titans

Un corredor sin igual, nadie en la NFL tiene el poder que tiene, además de una velocidad que cuando comienza a correr lo hacen prácticamente imparable, seguramente ningún defensivo querrá interponerse en su camino o saldrán volando por la fuerza de Derrick Henry.

3. Aaron Rodgers | Mariscal de campo | Green Bay Packers

El MVP de la temporada pasada, pasan y pasan las temporadas en la NFL y Aaron Rodgers sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga y de inmediato su calidad pone a los Packers en una posición de favoritos para llegar al Super Bowl.

2. Aaron Donald | Tackle defensivo | Los Angeles Rams

El único jugador defensivo en el top 10 y no es algo regalado, Aaron Donald es uno de los mejores en su posición y claramente de toda la NFL. Es el líder de la defensa en los Rams y su equipo tiene grandes opciones en la conferencia nacional gracias al trabajo de Donald.

1. Patrick Mahomes | Mariscal de campo | Kansas City Chiefs

A pesar de que su partido en el Super Bowl pasado no fue espectacular -no por él, sino porque sus compañeros ayudaron poco-, sigue estando en la lista de los mejores jugadores y es considerado por sus compañeros como el mejor de la NFL, un reto que cumple en el emparrillado con su calidad.