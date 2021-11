Rafa Márquez abre la posibilidad de trabajar con Xavi en el Barcelona: “Le daría el sí antes de descolgar”

¡El ‘Káiser’ podría volver a casa! Rafa Márquez hizo historia en el Barcelona desde su llegada en verano de 2003 y el legado que dejó en la defensa no se olvida. Es por eso que las puertas están entre abiertas para un posible regreso, ahora durante la gestión de Xavi Hernández en el primer equipo.

No obstante, estos acercamientos se dieron desde hace varios meses con el presidente Joan Laporta. Sí, el mismo directivo que estuvo muy involucrado en su fichaje como jugador buscaría la forma de hacerle un lugar en el club y eso podría llegar antes de lo que imaginamos.

Pero antes que otra cosa, el mismo Rafa Márquez confirmó que está interesado en volver al Barcelona. Aunque no se tratara de una labor directa con Xavi, el ex defensa fue cuestionado sobre la posibilidad de formar parte de su cuerpo técnico y aseguró que “antes de descolgar el teléfono ya le daría el sí“.

Sobre el momento que vive ahora, con algunas experiencias como director técnico, Márquez declaró que sigue en busca de incrementar su experiencia, pero resaltó que sus conocimientos y filosofía como estratega encajan a la perfección con el club que lo convirtió en leyenda.

“Hubo un acercamiento, no se dio por unos cuestiones administrativas, pero la puerta sigue abierta. Estoy preparando para regresar cuando se dé la situación, ojalá no sea muy tarde. Trato de seguir creciendo y, si es en Can Barça, mejor, porque es donde encaja mi modelo y filosofía“, dijo el mexicano en el 9º Día del Entrenador según Sport.

Rafa Márquez aplaude la llegada de Xavi como DT del Barcelona

La elección de Laporta y compañía para tomar las riendas del primer equipo varonil fue Xavi Hernández. Esto llenó de ilusión a la afición blaugrana, que visualiza a otro Barcelona exitoso y Rafa Márquez se unió a esa lista de emocionados por el retorno del ‘6’.

“Ya lo veía dentro de la cancha. Su manera de entender está bastante clara y evidencia que está capacitado para entrenar al Barça. Conociéndole, sé que no va a cambiar su estilo de juego, porque es una parte esencial de su filosofía“, agregó el ‘Káiser’.