La última vez que Rafael Nadal no estuvo en Roland Garros fue en el 2004, hace ya 19 años. Este 18 de mayo anunció que no jugará el Grand Slam de París debido a la lesión que lo aqueja.

Y si ya eso es una pésima noticia para todos los que amamos el tenis y su talento, todavía dijo algo aún más doloroso. Adelantó que 2024 seguramente será su último año como profesional. ¡Se termina una era!

Rafael Nadal no jugará Roland Garros y adelanta su retiro/Foto: Getty

Rafael Nadal no jugará Roland Garros 2023

Se sabía, ya que era ilógico pensar que un tenista tan profesional como él armaría una rueda de prensa sólo para anunciar que jugaría. Era claro que su llamado a los medios de comunicación significaba todo lo contrario.

“Por eso estoy aquí, para anunciar que no voy a jugar Roland Garros y decir que voy a parar unos meses“, explicó Rafael Nadal en la mencionada rueda de prensa según retomaron medios españoles como La Vanguardia. “No jugaré Roland Garros. Hago punto y aparte a mi carrera durante unos meses“.

Lo dicho, la edición 2004 de Roland Garros fue la última sin Rafael Nadal en la cancha. El español ha ganado 14 veces el Grand Slam de París y, de hecho, será el primer campeón defensor que no juega Roland Garros desde el ecuatoriano Andrés Gómez, quien luego de ganar la edición 1990, se ausentó en 1991 también por lesión.

2024, último año como profesional de Rafa Nadal

Pero como decíamos antes, las malas noticias no llegan solas. Rafael Nadal no sólo se perderá Roland Garros 2023 y parará unos meses. Adelantó que 2024 será, muy seguramente, su último año como tenista profesional.

“Mi intención es que 2024 sea mi último año. Voy a parar unos meses y prepararme para afrontar el último año que seguramente sea mi último de la mejor forma posible y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

Como ves, la intención de Rafael Nadal es jugar 2024 de la mejor forma posible, pero tampoco está seguro de que eso suceda por los meses que parará. Es probable que hayamos visto ya al español despedirse de su máximo nivel.

“Mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí y ahora veremos hasta donde tengo que parar. Lo que pase al año que viene no lo sé y si voy a volver a ser competitivo tampoco, pero será difícil por ser un parón tan largo, pero por qué no, me voy a dar la oportunidad. Voy a hacer todo lo posible para que mi último año sea bueno y pueda estar al máximo nivel“.

Que digan que viví en los tiempos de Rafael Nadal y Roger Federer, quien también se retiró hace poco dejando un vacío brutal en el tenis.