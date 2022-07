Borracheras y una jugadora amenazada: La lamentable gestión de Ramón Villa Zevallos en Chivas Femenil

Los escándalos en el futbol mexicano están a la orden del día y la Liga MX Femenil no se salva. Horas después de que la Selección Mexicana Sub 20 cambiara de directora técnica, se destaparon las indisciplinas de Ramón Villa Zevallos, exdirector técnico de Chivas Femenil.

Se trata de un estratega que fue campeón con Tigres y que terminó su trabajo en Chivas en julio de 2020. Dos años y pocos días después, conocemos los verdaderos motivos. En aquel entonces, el club dijo que hubo diferencias “en nuestra forma de concebir el desarrollo de jugadores y jugadoras“.

Sin embargo, la situación iba mucho más lejos. Ramón Villa Zevallos superó la relación profesional y acudía a centros nocturnos con algunos elementos que entonces formaban parte del plantel; y hubo una futbolista que salió del Rebaño ante el maltrato, incluso de sus compañeras.

Comunicado de Chivas Femenil en julio de 2020

Así terminó el ciclo de Ramón Villa Zevallos en Chivas

Beatriz Pereyra, reportera de Proceso, ha destapado más de un escándalo de esta índole en la Liga MX Femenil. Ahora, su fuente es otra futbolista de Chivas Femenil, pero ella no fue la que denunció a Ramón Villa Zevallos hace algunos meses.

“Una de las jugadoras lo denunció por haber ido a un table dance con algunas de sus compañeras, quienes tuvieron que subirle los pantalones, pues no podía hacerlo él mismo por el estado de ebriedad en el que se encontraba, y cubrir una cuenta de miles de pesos para poder salir del lugar“, comienza la historia publicada en Proceso.

Mexsport

Pero eso fue solo una de tantas cosas que sucedieron durante la gestión de Ramón Villa Zevallos. Todo comenzó con el trato que el DT tenía con las futbolistas, ya que las hacía concentrar en un lugar llamado ‘San Rafael’; las habitaciones no tenían aire acondicionado, ni condiciones decentes para dormir en ellas.

“Si se quejan y no entrenan como yo quiero dormirán aquí y se quedarán todas las noches que yo diga“, les decía el entrenador. Además, tampoco realizaba planeaciones para entrenar como solicitó la directora deportiva Nelly Simón. Por si fuera poco, el auxiliar Alex González avisaba horarios de las prácticas a la media noche.

En un principio, la futbolista que denunció se acercó con Simón y ella le pidió que solucionara los problemas deportivos con Ramón Villa Zevallos. El resto del plantel no quiso hablar por miedo.

Mexsport

Una futbolista ‘borrada’ y amenazada de “agarrarla a putazos”

La futbolista que denunció no solo lo hizo sola, sino que sus entonces compañeras no la apoyaron y la dejaron a un lado. Ramón Villa Zevallos la borró del equipo en la cancha y la fuente de Proceso revela que prácticamente no tenía comunicación con nadie; sí, el DT prohibió que hablaran con ella.

“Todo el equipo se puso en su contra, la tratábamos mal casi todas; bueno, algunas sí le hablábamos a escondidas. Ahí una jugadora le dijo que sabía dónde vivía y que la iba a ir a buscar para agarrarla a putazos. Al final, se fue de Chivas, pero otras jugadoras también se animaron a contar que el entrenador se acostaba con al menos una jugadora del equipo“. Testimonio de una jugadora de Chivas en Proceso

El portal también se puso en contacto con Nelly Simón para conocer su postura y reveló que Ramón Villa Zevallos aceptó su responsabilidad. Y si bien se dice que “otra persona de la institución contó que en varias ocasiones entró al vestidor y vio al profe ‘Chito’ y a su auxiliar con una jugadora haciendo cosas“, la directora deportiva negó acusaciones por acoso sexual.

Asimismo, Simón explicó que ha informado de esta situación a otros equipos cuando solicitan referencias de Villa Zevallos.

Mexsport