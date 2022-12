“Vamo, vamo, Argentina. Vamo, vamo, a ganar. Esta banda, no te deja, no te deja, no te deja de apoyar“, sonó en todo el estadio cuando la ‘Albiceleste’ consiguió el pase a semifinales de Qatar 2022.

Argentina logró avanzar a semifinales ante Países Bajos, en uno de los partidos con más historia en la Copa del Mundo y fue una rivalidad que se notó en el terreno de juego.

Fue una auténtica batalla campal con 16 amonestaciones para ambos equipos, además, de varios conatos de bronca dentro y fuera de la cancha, incluso, hasta en los túneles del estadio.

La ‘Albiceleste’ todavía tiene la capacidad de soñar en un campeonato mundial y con Messi como líder y comandante, el ánimo en Argentina está desbordado y lo que le sigue.

Y se nota en cada periódico de Argentina, que tiene a Messi como el capitán de esta selección y al ‘Dibu’ Martínez como el héroe en la tanda de penales ante Países Bajos.

La prensa en Argentina -y el mundo- habla del triunfo de la ‘Albiceleste’

Desde el Diario Olé, el Clarín, la versión de ESPN en Argentina y TyC Sports, todos están eufóricos por la clasificación a semifinales de la Scaloneta y lo que significa para el grupo estas semifinales.

Aunque no todo es satisfactoria, porque todos avisan que se sufrió de más para lograr la clasificación, algo que también se notó en la victoria de octavos sobre Australia.



Peeeeeeeeeeeero, en otros países también destacan a Messi y su Argentina en semifinales. Especialmente en las naciones en donde ha derrochado su talento como España y Francia.

