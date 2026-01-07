¡Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara! Fecha, boletos y todo sobre la Copa de Leyendas

Lo que necesitas saber: El juego será parte de las actividades previas al Mundial 2026 y los boletos salen a la venta el 12 de enero

No te equivocaste, lo leíste bien… ¡Real Madrid y Barcelona jugarán en Guadalajara! Disputarán nada menos que la Copa de Leyendas, porque sí, se tratará de un juego de leyendas de ambos equipos.

Tendremos a jugadores legendarios como Puyol, Rafa Márquez, Iker Casillas, Xavi Hernández y muchos más en Guadalajara. ¡Chulada!

Foto: Carlos Reyes-Pexels.

Habrá un Real Madrid vs Barcelona de leyendas en Guadalajara

Este 7 de enero, como regalo de Día de Reyes atrasado, el alcalde de Zapopan presentó oficialmente la Copa de Leyendas que se jugará en el mismísimo Estadio Akron, todo como parte de las actividades previas al Mundial 2026.

No sé si te lo preguntaste, pero sí, es la primera vez que Real Madrid y Barcelona juegan en Guadalajara. Ya habían venido para un partido de leyendas en Toluca, pero nunca antes en Guadalajara.

Barcelona ya compartió comunicado también sobre el duelo, destacando que es su primera visita al Estadio Akron.

Foto: FC Barcelona (Facebook)

¿Cuándo es la Copa de Leyendas Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara?

Y al ser un evento previo al Mundial 2026, tiene que ser ya mero. El Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara se jugará el 3 de marzo en el mencionado Estadio Akron. Cae en martes, lo cual no está tan chido, pero seguro habrá mucha afición en la casa de las Chivas.

Boletos para el Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara

Decimos eso último con tanta seguridad porque los boletos estarán a la venta casi dos meses y seguro se acabarán. La venta de boletos para el Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara arranca el 14 de enero.

Aunque ojo, sí habrá preventa el 12 y 13 de enero exclusiva para clientes de HSBC. Podrás comprar tus boletos a través de Ticketmaster en esas fechas.

Foto: OCESA

Jugadores confirmados para el Real Madrid vs Barcelona en Guadalajara

Por ahora la lista es corta, pero no dudes ni tantito de que se sumarán más leyendas que nos regalaron momentos únicos en El Clásico.

Los jugadores confirmados hasta ahora son:

Carles Puyol

Rafa Márquez

Fernando Hierro

Iker Casillas

Xavi Hernández

David Villa

Un Real Madrid vs Barcelona siempre será un gran plan, y siendo en México, mucho mejor. ¡Imperdible!