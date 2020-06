Memes y reacciones tras el “robo” del Real Madrid ante la Real Sociedad

El Real Madrid es el nuevo líder de la liga española, luego de vencer con una gran carga de polémica a la Real Sociedad 2-1 en Anoeta, con la intervención del VAR en tres de los cuatros goles del partidos, contando el que le fue anulado al local.

A los 47 el silbante marcó un penal bastante dudoso sobre Vinicius, al 67’ fue anulado el gol de la Real por un fuera de lugar,

también discutido y en la siguiente jugada, Karim Benzema marcó el 2-0 tras controlar el balón con el hombro, en una aparente mano.

Ni siquiera los jugadores del RM protestan o piden fuera de juego,solo actúan los que tienen que actuar… pic.twitter.com/iQMzn3DZN3 — ᏘᎷᏕᎢᎬᎡᎠᏗᎷ (@modjocule) June 21, 2020

Con VAR, polémica, el Real Madrid se pone como líder… Vinicius al césped. ¿Era penalti? 👀👀 pic.twitter.com/tvWJ3nPCpG — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 21, 2020

Ante esta situación, el club merengue, así como el cuerpo arbitral, fue objeto de críticas y señalamientos, evidentemente del sector de la Real Sociedad, pero también por parte de la afición culé, pues con esta polémica el Barcelona perdió el liderato.

Si el torneo terminara así, los blancos serían campeones, pese a que están empatados en 65 puntos con los blaugranas, que incluso tiene mejor diferencia de goles. Sin embargo, en España el primer criterio de desempate son los partidos directos, en los cuales el Madrid tiene ventaja, luego de ganar el último clásico contra el Barça (el primero terminó en empate).

“Sobre la polémica me dijeron como siempre porque yo no vi las jugadas. Son cosas del árbitro. Yo no me meto ni cuando es a favor ni cuando es en contra porque entiendo que el árbitro es un profesional y es un trabajo. A mi me gusta hablar de futbol, el resto no puedo decir nada”, declaró Zinedine Zidane al final del partido.

Los memes dijeron lo que Zidane calla

3…2…1…

“El VAR va con el Madrid”

“No es penalti a Vinicius”

“No es fuera de juego el gol anulado a la Real Sociedad”

“El gol de Benzema es con la mano”

“Piqué tiene razón, la liga está comprada”

“Otro robo…” pic.twitter.com/yOfBXeZjYR — Ricardo Z. (@ricar_zorita10) June 21, 2020

Aquí me voy a tatuar el tweet que va a subir Piqué llorando. pic.twitter.com/XUZyrnsfdi — Sergio (@sergiioosg) June 21, 2020

Piqué aguantando sin tuitear pic.twitter.com/FIIaKCglwl — Enrique Ballester (@eballester) June 21, 2020