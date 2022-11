Feyenoord, Midtjylland, Lazio y Sturm terminaron empatados con 8 puntos al final de la Fase de Grupos de la Europa League. El factor determinante que los desigualó y determinó sus lugares para el sorteo de 16vos y 8vos de final, fue nada menos que el mexicano Santi Giménez.

Foto: Getty

No, no lo decimos porque sea mexicano y andemos ilusionadísimos con su desempeño en Europa «osea sí nos encanta que sea mexicano y andamos ilusionadísimos con su desempeño en Europa, pero no es por eso». Lo decimos porque sus goles fueron clave para darle el primer lugar a los neerlandeses.

Santi Giménez, el héroe del Feyenoord en la Europa League

La diferencia de goles y la cantidad de goles a favor fueron los criterios que pusieron a Feyenoord en la cima del Grupo F. Cuatro de esos goles fueron cortesía de Santi Giménez, cifra con la que se pone como líder de goleo en la Europa League. En otras palabras, nadie aportó más a los criterios de desempate que beneficiaron al equipo para avanzar directo a 8vos de final.

Con eso como preámbulo, vamos con el récord goleador a nivel europeo que lo pone por encima de killers como Mohamed Salah, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Ellos tienen más anotaciones en la Champions League esta temporada. El egipcio y el francés suman 7, mientras que el noruego 5. ¿Y entonces?

La diferencia radica en que Santi Giménez ha necesitado menos minutos en la cancha en comparación con ellos y otros delanteros que han sido muy efectivos en lo que va de la temporada, ya sea en Champions, Europa League o Conference League.

Foto: Getty

‘Bebote’, con mejor promedio goleador que Haaland, Mbappé, Salah y el que pongan

El Chaquito ha jugado 172 minutos en total con el Feyenoord y lleva los mencionados 4 goles. Eso significa que tiene un promedio de un gol cada 43 minutos en la Europa League.

Haaland es el segundo lugar en esa tabla. El noruego podrá provocar que desaparezcan ciudades (acá te contamos por qué lo decimos), pero no supera al mexicano en ese rubro ya que ha sumado 250 minutos en la Champions, lo que representa un promedio de un gol cada 50 minutos.

Foto: Getty

Raspadori y Simeone, del Napoli, llevan promedios de un gol cada 54 y 62 minutos, respectivamente. El Top 5 lo completa Ferran Torres con un gol cada 62 minutos también.

¿Mbappé y Salah? Lo dicho, ambos llevan siete anotaciones, pero han jugado casi todos los minutos con PSG y Liverpool en la Champions, por lo que su promedio baja al menos en esta tabla. El francés jugó 529 minutos (un gol cada 75), y Salah sumó 444 (un gol cada 63 minutos).

¡GOOOOOOOL DE SANTIAGO GIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DEL MEXICANO! ⚽



Santiago Giménez acaba de entrar de cambio. A los pocos minutos recuperó un balón y ya hizo diferencia en el Feyenoord.



¡Con este resultado el Feyenoord aún tiene vida en la competencia!#EuropaLeaguexFOX pic.twitter.com/gSo1mGK0me — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 3, 2022