El 11 de agosto del 2012 es una de las fechas más importantes para el futbol mexicano. Ese día la Selección ganó el oro olímpico en Londres 2012, uno de los títulos más importantes en la historia para el balompié nacional.

Y sin duda uno de los principales responsables de aquel histórico triunfo (donde nomás despachamos a Brasil con todo y Neymar en la final), fue Luis Fernando Tena.

Tena era el Director Técnico de aquella selección que se colgó la medalla de oro en Londres 2012, y quién mejor que él para recordar ese partido final y el torneo Olímpico en general. Tena habló en entrevista para Milenio y mencionó que a pesar de que ya pasaron 10 años, la emoción aún se siente.

Luis Fernando Tena considera que la victoria en Londres 2012 dejó un importante legado para nuevas generaciones. Demostraron con aquella medalla de oro que cualquier futbolista mexicano puede lograr lo que se proponga con el carácter por delante y aprendiendo a trabajar en conjunto.

“Siempre se ha dicho que los mexicanos somos como cangrejos, que no sabemos trabajar en conjunto, que no habíamos ganado una medalla de oro en un deporte de conjunto (…) crecimos con esa mentalidad, oyendo de “los ratones verdes”, que “jugamos como nunca perdimos como siempre”, de “los ya merito”. (La medalla de oro y otros triunfos) Son ejemplos que van cambiando, ya estos jóvenes crecen con otra mentalidad, ya no hay complejos que alguna vez tuvimos“.