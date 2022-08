Santi Giménez lo dijo recién que se dio una vuelta por La Noria para dar el último adiós a Cruz Azul: “salí por la puerta grade”. Sí, lo hizo, y no sólo porque se había convertido en el referente al ataque, sino por gestos como el que tuvo con el fan No. 1 de La Máquina.

Se trata de Rubén Acevedo, un hombre al que cualquiera puede encontrar seguido fuera de las instalaciones de Cruz Azul. Neta no es exagerado decir que es el fan No. 1 del equipo y los jugadores son los primeros que lo reconocen.

Es por eso que esta semana en plena partida hacia su nueva aventura con el Feyenoord, salió a la luz el maravilloso detalle que Santi Giménez tuvo con él luego de ser campeón con los celestes.

Cruz Azul rompió la maldición de 23 años sin conseguir un título de Liga en el 2021, cosa que toda la afición cementera festejó. Pero sin duda Rubén Acevedo lo vivió de manera especial y ahora tendrá en sus manos el mejor recuerdo de ese campeonato.

¡Santi Giménez le regaló la medalla de campeón que recibió tras ganar el Clausura 2021! El propio Rubén Acevedo narró en entrevista para W Radio cómo fue ese inolvidable momento.

“Unas tres semanas después (del título) yo estaba aquí, como siempre, y Santiago me llamó para acercarme; pensé que me regalaría algo, pero no pensaba que fuera esta sorpresa. Saca esta cajita e imaginé que era un reloj o perfume, le agradecí y cuando quise alejarme, me pidió que lo abriera frente a él”.