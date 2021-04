“Mi regreso a las canchas sería en junio”: Entrevista con Charlyn Corral

El 2 de octubre de 2020 marcó un antes y después en la vida de Charlyn Corral: en el Atlético de Madrid vs Espanyol de la Primera Iberdrola, la futbolista mexicana sufrió una fuerte lesión que le ha costado perderse prácticamente toda la temporada.

Dos días después se dio a conocer que se trató de una de las peores noticias para cualquier jugadora, rotura de ligamento cruzado. Sin embargo, la rehabilitación avanzó de la mejor manera y el regreso de la atacante tiene una fecha tentativa: junio de 2021.

Los días de desesperación quedaron atrás para Charlyn Corral, quien ahora se dice contenta por su evolución. Además, agradece todo el apoyo del club colchonero, que ha sido parte fundamental de la recuperación.

“Al principio no ves la salida, es mi primera lesión tan larga y ahora me siento muy bien. Tengo revisión la siguiente semana con el cirujano y unas pruebas que me harán para ver la fuerza en ambas piernas. En teoría mi regreso puede ser en junio, no queremos precipitar nada“, afirmó en entrevista con Sopitas.com.

Desde el 2 de octubre que me lesione no me había vuelto a poner botas. Hoy lo vuelvo a hacer y mi cara de felicidad lo dice todo. ¡Cada vez falta menos para sentirme completamente futbolista! Solo puedo decir GRACIAS. 🙏🏼🙌🏼⚽️ pic.twitter.com/esNDhHWm9E — Charlyn Corral (@CharlynCorral) March 16, 2021

Como cualquier otro obstáculo, esta lesión representó una gran lección para la delantera mexicana. A los 29 años de edad, valora más el tiempo y lo aprovechó para encontrar respuesta a las preguntas que normalmente no nos hacemos.

“La paciencia sin duda, pero también conocerme más. Cuando eres deportista, muchas veces vas muy apresurada y todo es muy rápido. Me he tomado tiempo para conocerme, saber qué me gusta, cómo ayudar a mi cuerpo e incluso mi humor“, explicó.

Asimismo, Charlyn Corral dejó de marcar los días en el calendario. Las visitas al consultorio médico marcan una pauta; no obstante, prefiere enfocarse en el presente y dejar que el resto fluya poco a poco.

“He valorado todo: las amistades, disfrutar cada momento. Antes contaba semana por semana y luego dije que eso me iba a atormentar, así que simplemente he vivido. Me tocan revisiones cada mes, pero me liberé de todo, voy día a día y eso me ha ayudado a recuperarme mejor, a veces pensar en el futuro quita energía“, agregó la atacante.

La evolución del futbol femenil en México

El crecimiento de las futbolistas mexicanas es digno de destacar y se ve reflejado en figuras como Charlyn Corral, quien es una de las embajadoras de Impossible Is Nothing, la campaña más reciente de Adidas.

Pero para que la industria alcance sus objetivos, todavía hay camino por recorrer y la jugadora del Atlético de Madrid sabe que al menos en México, son pocos los clubes que trabajan con categorías con límite de edad para formar a las nuevas generaciones.

“Es importante empezar a trabajar con cantera, así como ocurre con los varones. La Liga surgió un poco de la nada, de ser amateur de repente ya eres profesional. Hay nombres de jugadoras jóvenes que vienen haciendo las cosas muy bien, pero siempre digo lo mismo: lo más importante y más duro en esta carrera es mantenerse“, destacó.

Por otra parte, Charlyn Corral recordó que en sus inicios hizo falta una guía para que las jugadoras crecieran. Asimismo, resaltó la importancia de que incremente el nivel en el país, pues esto provocará que sean más las niñas que quieran llegar a la Liga MX Femenil.

“A mi generación nadie nos enseñó la parte del profesionalismo. Ahora que se puede, eso se tiene que aprovechar, con fuerzas básicas siempre va a aumentar la competencia y las jugadoras no se van a relajar, se exigirán a mejorar y van a inspirar a más niñas“, declaró la oriunda del Estado de México.