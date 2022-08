Pese a todas las veces que otras jugadoras han levantado la voz, continúan los casos de acoso y amenazas contra futbolistas de la Liga MX Femenil. Ahora fue la portera del América, Renata Masciarelli, quien evidenció las amenazas de un tipo a través de mensajes privados.

Foto: MexSport

La guardamenta de las Águilas compartió en Twitter la captura de un chat de su cuenta de Instagram. Y sí, en éste vemos un mensaje absolutamente reprobable (aunque mira que se merece otros adjetivos) hacia Masciarelli.

Renata se ha caracterizado por no tolerar insultos en sus redes sociales. Suele responder de maneras creativas y confrontar a aquellos que piensan que por estar en el “anonimato” de sus cuentas pueden agredir libremente.

Foto: MexSport

Renata Masciarelli recibió amenazas de ser golpeada y mucho más

Sin embargo, en esta ocasión la portera mostró que un sujeto no le paró con los insultos. De hecho, ante las respuestas de Masciarelli, el tipo comenzó a amenazarla con hacerle daño con su auto, golpearla y hasta usar influencias para que tuviera problemas con la ley.

“Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que insulten”, escribió Renata Masciarelli en el tuit donde compartió el chat.

“Solamente seré breve. Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los deptos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos, ya les dije, les di una feria y aceptaron vigilarte porque ves, andamos acá ya. Me vale pit# que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadr$ a golpes”.

Foto: MexSport

Como te decíamos antes, el tipo empezó a decir todo eso luego de que la portera del América Femenil hiciera menos otros insultos, los cuales no compartió pero no es necesario porque no es difícil imaginarlos viendo lo que le escribió después.

“Te me cuidas. Ahh y otra cosa, conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a la dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti. Empieza el reloj ahorita“

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Un caso más a la lista

Es importante recordar que Renata Masciarelli no es ni de lejos la primera futbolista de la Liga MX Femenil que denuncia acoso o amenazas. Jana Gutiérrez y Selene Valera también sufrieron esto en 2021 cuando ambas eran parte del América. Greta Espinoza, de Tigres, llegó a sufrir amenazas de muerte también, y el caso más reciente fue otra futbolista de las águilas, Scarlett Camberos.