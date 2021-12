Verstappen es campeón: La resolución de la FIA ante las protestas de Mercedes en Abu Dhabi

La última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi no solo definió al ganador de la carrera, sino también al campeón de la temporada 2021 en Fórmula 1. Max Verstappen salió victorioso ante Lewis Hamilton y eso no fue del agrado de Mercedes. Por ello, la escudería presentó un par de protestas ante la FIA con la intención de cambiar el resultado a su favor.

Los festejos de Red Bull fueron interrumpidos por las audiencias con los comisarios, que se tomaron un buen rato para decidir si las cosas se mantendrían como cuando apareció la bandera a cuadros. Para buena noticia del equipo austriaco, la resolución resultó a su favor y Verstappen se quedará con su primer campeonato en la categoría.

Aproximadamente tres horas después de que se presentaran las protestas de Mercedes, la FIA explicó que no habrá cambios en un comunicado:

“Considerando las declaraciones hechas por las partes, los Comisarios determinan que aunque el auto 33 se movió en una etapa, por un período muy corto de tiempo. Se movió ligeramente por delante del auto 44, en un momento en que ambos autos aceleraban y frenaban; se movió detrás del Coche 44 y no estaba delante cuando terminó el periodo del safety car (es decir, en la línea).

“En consecuencia, la protesta es desestimada y el depósito de la protesta no procede“, indica el texto sobre lo que planteó Mercedes.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021