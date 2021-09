Roger Federer ve a las redes sociales como creadoras de estrés en el tenis: “Tenemos que orientar a la generación más joven”

Las figuras de Naomi Osaka y Simone Biles provocaron el inicio de una importante conversación en el deporte: la salud mental. Este tema ha sido retomado por las estrellas de diferentes disciplinas y Roger Federer no se quedó atrás con el tenis, pues considera que las redes sociales son un obstáculo para las nuevas generaciones.

La carrera del tenista suizo comenzó cuando él era un adolescente y creció hasta ser considerado uno de los mejores deportista de toda la historia. Sin embargo, su evolución se dio lejos de la tecnología y el contacto con el mundo que hoy percibimos imposible.

El mundo evoluciona rápidamente, pero Roger Federer cree que cuando se trata de redes sociales y demás herramientas, la siguiente revolución debe ser contracorriente. La preocupación va más allá de cualquier problema superficial y envuelve a la misma Osaka, así como a Emma Raducanu, la joven campeona del US Open.

“Duele ver lo que pasa y cuando no se sienten bien. El estrés es tan grande. Y creo que mucho se debe a las redes sociales: los primeros diez años de mi vida no había redes sociales, tal vez solo tenía un sitio web, luego las redes estaban en todas partes“, explicó el ex número uno del mundo en entrevista con GQ.

El papel de la prensa y el manejo los ataques en redes sociales, según Roger Federer

Al mismo tiempo, ‘Su Majestad’ cuestiona el papel de los medios de comunicación y lo que despiertan en cada atleta. Este tema lo habló también Osaka antes de retirarse del Roland Garros y recibió una lluvia de críticas acompañadas de burlas.

“Creo que soy uno de los atletas que más prensa ha hecho nunca y estoy de acuerdo en que siempre es lo mismo. Necesitamos una revolución; al menos una evolución de donde estamos hoy. Tenemos que ayudar, entrenar y orientar más a la generación más joven. No puedo imaginarme atravesando el comienzo de mi carrera con las redes sociales, no tengo idea de cómo lo habría manejado“, agregó Roger Federer.

Y es que Facebook, Instagram o Twitter deberían ser un espacio para compartir opiniones, pero se convierte en una zona de guerra sin importar el tema o la persona en cuestión. De acuerdo con Federer, los deportistas reciben gran cantidad de ataques, que los orillan a mostrar una falsa tranquilidad cuando realmente no están en un buen momento.

“Por cada diez comentarios agradables, siempre hay un comentario negativo y, por supuesto, ese es en el que te enfocas. Es una situación horrible. Incluso cuando me siento deprimido, sé que necesito actuar de cierta manera frente a la prensa mundial. Debemos recordar que los tenistas son deportistas y profesionales, pero también somos humanos“, sentenció.

Este importante mensaje no solo confirma lo dicho por Osaka en semanas anteriores. Así como ha sucedido en otros espacios, el deporte tendrá que buscar una salida de emergencia para encontrar la forma de manejar correctamente la salud mental.