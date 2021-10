¿Otra vez? Ryan Tepera insinúa nuevo robo de señales por parte de los Houston Astros

¿Volviendo a las andadas? El título de la Serie Mundial 2017 que presumen los Houston Astros quedó manchado por el robo de señales orquestado por la misma organización y es algo que nadie olvida, ni siquiera el pitcher Ryan Tepera de los Chicago White Sox.

Las series divisionales de 2021 enfrentan a los Astros con los Medias Blancas, que ahora aseguran haber notado algunas cosas extrañas cuando visitan el Minute Maid Park. Por ahora esa serie está 2-1 a favor de Houston, que solo necesita una victoria más para estar más cerca de un nuevo Clásico de Otoño.

Sin embargo, la misión no es sencilla ante los campeones del centro de la Liga Americana. El cuarto juego se pospuso por las condiciones climáticas en el Guaranteed Rate Field y se llevará a cabo el martes 12 de octubre a las 13:07 horas del centro de México… pero antes de eso, Ryan Tepera tundió a sus rivales.

Con una nada sutil insinuación, el relevista de Chicago señaló que en territorio de los Astros siempre se juega diferente. Por ello, expuso que cualquiera puede notar que la forma de batear de los peloteros cambia entre una sede y otra, aunque también resaltó que su prioridad solo es ganar.

“Desde luego que ellos tienen una reputación de hacer ciertas cosas raras en su casa… Digamos que se nota un poco la diferencia. Creo que ustedes pudieron ver los swings que fallaron esta noche en contraste a los primeros dos juegos en (el estadio) Minute Maid. Pero esa no es la historia principal, vinimos a jugar y a competir. Nos vamos a desvivirnos pensando en lo que ellos harán“, dijo Tepera en conferencia de prensa.

El robo de señales de los Astros que recuerda Ryan Tepera

Aunque por ahora no hay pruebas contundentes ni una investigación contra los Astros de Houston, Ryan Tepera no habla al tanteo. Como ya recordamos, algunos de sus ahora rivales ya ganaron una Serie Mundial haciendo trampa y millones de aficionados a la MLB todavía no los perdonan.

El sistema diseñado por los Astros evolucionó poco a poco. Tiempo después se descubrió que trabajaban a través de sensores e incluso con botes de basura, dependiendo cómo los golpearan se daba la indicación de qué tipo de bola iba a lanzar el pitcher rival.

Hubo sanciones, despidos y abucheos para Houston en cada plaza que visitó. No obstante, esto no fue suficiente y hubo gente que compraba botes de basura inflables para lanzarlos al diamante cuando se encontraba con la novena comandada por José Altuve.