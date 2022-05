Sam Kerr, la exjugadora de footy que se convirtió en ídola en Australia y el Chelsea

El crecimiento del futbol femenil es resultado directo del trabajo de las jugadoras, que comenzaron luciéndose con sus selecciones y ahora brillan con los clubes. Tal es el caso de Sam Kerr, quien era muy joven cuando debutó con Australia y ahora, con 28 años, es ídola de multitudes.

La atacante australiana llegó a una final de Champions League con las Blues y fue pilar en el tricampeonato de la Women’s Super League. Ahora también llevó al equipo a una nueva final de la FA Cup y va que vuela para ser una de las figuras a seguir en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023.

Getty Images

Nacida en Fremantle, Australia, Sam Kerr incursionó en el deporte por el hambre de competir que había en su hogar. La realidad es que no comenzó en el futbol o al menos no en el futbol que la mayoría conocemos. Jugaba junto a sus hermanos y primos en un equipo de futbol australiano o footy, una variante del que en su país se conoce como soccer.

“Crecer en la casa de la familia Kerr fue duro. Si no practicabas algún deporte, te criticaban mucho y creo que eso me hizo muy competitiva, es algo que me inculcó mi familia. Todo era competitivo desde que recuerdo“, contó Kerr en ‘Íconos’ de FIFA+. Pero como era de esperarse, hubo un momento en el que tuvo que dejar esa disciplina.

Cuando cumplió 12, ya no podía compartir equipo con niños y le sugirieron probarse en el soccer. Sin embargo, este cambio tenía un buen nivel de dificultad. De jugar con un balón ovalado y poder pasar el balón con las manos, Sam Kerr tuvo que aprender nuevas reglas y acostumbrarse a la redonda.

“Lo más difícil fue pasar de ser una buena jugadora de futbol australiano a jugar futbol. No tenía idea de cómo controlar la pelota. Me llevó un tiempo y creo que suena cursi, pero cuando ves que eres buena para algo, te gusta más. Pensaba que si realmente me dedicaba a esto, podía ser muy buena“, agregó la atacante.

La realidad es que en ese momento, Sam Kerr no sabía hasta donde podía llegar. Cuando era niña vio a Cathy Freeman en los Juegos Olímpicos y se propuso llegar a este evento, algo que ya logró como seleccionada australiana. En su momento rechazó probarse con el equipo estatal de futbol por ser tímida, hasta que se convenció gracias al apoyo de su madre y comenzó el camino rumbo a una trayectoria espectacular.

@samanthakerr20

El orgullo de Australia y la India

Ahora, estar en una cancha representa mucho más que ser la principal figura de Australia. Coral Kerr, abuela paterna de Sam, es de la India y precisamente su padre nació en Calcuta. Estas raíces provocan un gran orgullo en la delantera, que en más de una ocasión ha declarado estar feliz por ser un ejemplo en este país.

Sam Kerr sigue ampliando su palmarés, así como experiencia a nivel internacional. Consolidada con el Chelsea y siendo una de las jugadoras de confianza de la DT Emma Hayes, la atacante inspira a las nuevas generaciones a través de sus goles.

Getty Images